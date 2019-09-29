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29.09.2019 17:02
Рубрика: В мире

КС Италии признал эвтаназию допустимой при особых условиях

Текст: Нива Миракян (Рим )

Конституционный суд Италии принял революционное для этой католической страны решение, узаконившее эвтаназию в особых случаях.

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"Эвтаназия должна быть разрешена законом, но только в исключительных случаях, например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми", - считает высшая судебная инстанция.

До сегодняшнего дня оказание помощи или подстрекательство к самоубийству наказывалось в Италии тюремным заключением сроком от 5 до 12 лет.

Интерес к этой деликатной теме на Апеннинах появился из-за нашумевшего процесса над активистом Марко Каппато, которым в 2017 году сопровождал известного итальянского диджея Фабо (Фабиано Антониани) в Швейцарию с целью прохождения процедуры эвтаназии. За три года до этого Фабо попал в страшную аварию, в результате которой он потерял зрение и способность двигать руками и ногами.

Многие на Апеннинах восприняли решение Конституционного суда крайне негативно. Первыми свое негодование выразили представители католической церкви, приравнивающие эвтаназию к самоубийству и считающие ее аморальным актом. Свою настороженность не стал скрывать также премьер-министр Италии Профессор права Джузеппе Конте.

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"Я убежден, что человек должен быть наделен правом на жизнь, но сильно сомневаюсь, что ему необходимо предоставлять право на смерть", - заметил Конте.

Ожидается, что в ближайшее время итальянский парламент вынесет этот вопрос на обсуждение.

Напомним, что на сегодняшний день эвтаназия не запрещена законом во многих европейских станах (Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии), а также в некоторых штатах США.

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