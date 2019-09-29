Одним из самых ярких символов отгремевшей в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН стали не политики, а 16-летняя Грета Тунберг. Про шведскую экоактивистку, которая с трибуны ООН обвиняла мировых лидеров в украденном детстве, пишут и говорят едва ли не больше, чем про самих этих лидеров.

У многих возникает резонный вопрос: кто стоит за Гретой Тунберг? Кто ее направляет и кто получает выгоду от этого? Сама Грета утверждает, что "говорит только за себя" и не была ничьим проектом. Но когда речь о человеке, обладающем таким влиянием на миллионы (журнал Time уже поместил ее на обложку и в список 100 самых влиятельных людей мира), то самые разные силы, вне зависимости от ее ведома и желания, неизбежно будут пробовать подцепить знамена своих идей к стремительно взмывающему в зенит мирового внимания воздушному шару под названием "Грета Тунберг".

Одним из первых "монетизировал" Грету шведский PR-специалист Ингмар Рентцхог, заметивший ее в августе 2018 года, когда безвестная девочка одиноко бастовала под стенами шведского парламента. Незадолго до этого Рентцхог создал свой экопроект We Don t Have Time и затем под баннерами Греты привлек в него несколько миллионов долларов. По данным издания Svenska Dagbladet, он использовал ее имя в рекламных проспектах для потенциальных инвесторов, обещая огромную выгоду от взрывного контента через рекламу, спонсируемую "зеленым" бизнесом. Впрочем, швейцарская Die Weltwoche в статье под названием "Мы создаем икону экологии" отметила, что раскрутка Греты, возможно, была не такой уж спонтанной, как это представляют. Так, Рентцхог заметил ее не случайно, а потому что его заранее предупредили об акции Греты.

Позже выяснилось, что учителем Рентцхога выступал не кто иной, как Альберт Гор и его движение "Реальность климата". Уж кто-кто, а Гор не понаслышке знает, как осваивать "зеленую" тему. Не ту, что листы на деревьях, а настоящие, печатные "зеленые". В 2000-х Гор заработал десятки миллионов долларов на торговле квотами на выхлоп углекислого газа. Другим "кукловодом" Греты называют Джорджа Сороса, поскольку, как обратили внимание другие СМИ, рядом с ней нередко "светится" немецкая экоактивистка Луиза Мари Ньюбайер, которая предположительно связана с организациями американского финансиста.

Пускай напрямую Гор или Сорос не причастны к раскрутке Греты, но проекты, в которые они закачивают огромные деньги, направлены именно на взращивание таких лидеров, как она.

Одни называют девочку-вегана новым пророком, другие ее ненавидят, но игнорировать ее феномен сегодня невозможно. И даже не так важны ее диагнозы или отсутствие реальной профессиональной компетенции.

Сила эта, во многом несистемная, хочет того Грета или нет, превращается в политический механизм. Ведь с таким авторитетом она может наносить болезненные удары по политическим силам и их лидерам. Недаром даже те ведущие западные лидеры, которые явно недовольны оголтелым экоактивизмом Греты, побаиваются слишком категорично ее критиковать. При укоренившейся на Западе толерантности опасно отчитывать 16-летнюю девочку-вегана, у которой в медкарте "особенности" и за которой горой стоят ее сверстники по всему миру. Прогрессивная общественность не поймет и не простит. Даже известный неудержимым напором Дональд Трамп, в свое время не постеснявшийся критиковать самого Папу Римского, пока предпочел легко пошутить, а не громить Грету, с которой у него явно диаметрально противоположные взгляды на экологию. А министр экологии Бельгии, робко покритиковавшая вышедших на улицы школьников под лозунгами Греты, уже поплатилась за это своей должностью.

После эмоционального выступления и эко-воительницы на полях ГА ООН и фотографий ее лица, искаженного нервными тиками, по слухам в СМИ, шведские социальные службы собрались проверить ее родителей, на которых посыпались жалобы в том, что девочка выглядит перенапряженной и уставшей.