Курить на балконах с 1 октября не запретят

Поправки, считают в МЧС, помогут снизить количество возгораний, жертв пожаров и потери имущества. Кроме того, благодаря изменениям пострадавшим от пожаров станет легче взыскивать с виновных компенсацию за полученный из-за неосторожного обращения с огнем ущерб.

В МЧС также рассказали, почему понадобились законодательные изменения в части противопожарной безопасности на балконах. По статистике чрезвычайного ведомства, в 2019 году уже произошло 1823 пожара на лоджиях и балконах. Тогда как в 2016 году было только 907 подобных пожаров. Но уже в 2017-м - 1478, в 2018-м - 1964 пожара на балконах. То есть показатель растет ежегодно, обращают внимание в МЧС.

При этом чаще всего возгорания на балконах происходят в Москве (211 случаев), Санкт-Петербурге (111) и Подмосковье (104). Только за последний год число погибших от пожаров на балконах составило 12 человек, 135 человек получили травмы. При этом было установлено, что 60 процентов пожаров на балконах и лоджиях произошли из-за курения, а остальные 40 процентов - по причине запуска петард, использования мангала, неисправности с проводкой или электроприборами.

В МЧС полагают, что запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, а значит, жертв и потерь имущества. Курить же можно, но осторожно.