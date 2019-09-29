Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ

Материальная помощь, которую получают студенты и аспиранты от своих образовательных учреждений, освобождена от НДФЛ. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки выводят из-под НДФЛ материальную помощь в пределах четырех тысяч рублей в год, которую образовательные учреждения выплачивают своим студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам​​​.

Новые нормы Налогового кодекса вступают в силу с 1 января 2020 года.