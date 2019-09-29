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29.09.2019 09:41
Рубрика: В мире

МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Текст: Игорь Дунаевский
Власти Соединенных Штатов развязали войну в киберпространстве против Ирана. Уверенность в этом в интервью телеканалу NBC выразил министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф, не без оснований напомнив, что Вашингтон "не может закончить любую войну, которую начинает".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве примера дипломат напомнил о кибератаке американцев на объекты ядерной инфраструктуры Ирана. По его оценке, эти действия были "очень опасными и безответственными, поскольку могли привести к гибели миллионов людей".

Зариф призвал администрацию Дональда Трампа отказаться от применения силы в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке.

Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
В мире Ближний Восток Иран В мире США
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