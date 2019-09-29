МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Власти Соединенных Штатов развязали войну в киберпространстве против Ирана. Уверенность в этом в интервью телеканалу NBC выразил министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф, не без оснований напомнив, что Вашингтон "не может закончить любую войну, которую начинает".

В качестве примера дипломат напомнил о кибератаке американцев на объекты ядерной инфраструктуры Ирана. По его оценке, эти действия были "очень опасными и безответственными, поскольку могли привести к гибели миллионов людей".

Зариф призвал администрацию Дональда Трампа отказаться от применения силы в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке.