Минстрой изменил правила проектирования социальных объектов

Минстрой внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов. Отныне появилась возможность строить пятиэтажные школы. Сейчас высота школы не может превышать четырех этажей.

Как рассказал глава минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства, использование пятого этажа в ведомстве предусмотрели с учетом требований пожарной безопасности. "При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже (ранее - не выше второго)", - сообщил министр.

"Изменения свода правил подразумевают размещение спортивных и зрительных залов на третьем этаже включительно, размещение учебных помещений 7-11 классов на 4-м и 5-м этажах. Снято ограничение по ориентации учебных помещений по сторонам света", - говорится на сайте федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве.

Кроме того, ранее требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Владимира Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию. Изменения вступят в силу 18 марта 2020 года.

Эксперты говорят, что решение принесет только положительный эффект. Мнения о том, сколько этажей должно быть в школах, в разные годы неоднократно менялись. Так, запрет на строительство школ выше четырех этажей был введен в 2011 году СанПиНами, разработанными Роспотребнадзором. Проще говоря, из соображений безопасности. При этом в стране работает значительное число старых школ, построенных еще в советское время, высотой пять этажей.

Школы теперь можно строить высотой пять этажей, как 70 лет назад

В мире же в большей степени распространены трехэтажные школы, говорит Роман Алехин, президент ассоциации социальных предпринимателей. Если для учеников и учителей этажность имеет не главную роль, то для городской застройки это крайне важно. "Позитивный эффект от этого будет чувствоваться именно в районах плотной жилой застройки, так как позволит компактнее размещать общеобразовательные учреждения", - рассказал "РГ" Кирилл Сиволапов, руководитель отделения "управление недвижимостью" Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС.

Кроме того, легче будет проектировать и строить такие здания. "Это позволит решить вопрос расположения школы там, где раньше это сделать не получалось из-за ограничения по высотности", - уточнил Кирилл Сиволапов. По его словам, на пятом этаже с учетом требований пожарной безопасности удобно размещать помещения, не предназначенные для общешкольного сбора. На пятом этаже могут расположиться учительские, лаборатории, медпункты. Есть и другие преимущества. По словам Елизаветы Мартыновой, руководителя направления альтернативного развития территорий и объектов инвестиционной компании KEY CAPITAL, появится возможность совмещать в одном здании дошкольное образовательное учреждение и школу. "Такое решение позволит принимать более гибкие решения в части проектирования в случае как государственных, так и частных школ", - полагает она. Если раньше в соответствии с СанПиНами наполняемость классов не должна была превышать 25 человек, то с 2015 года количество учащихся в классе варьируется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося. Вместимость школы ограничивается числом учащихся, заложенным в проекте этого учреждения.

При этом ожидать, что в России начнут строить только пятиэтажные школы, не стоит, подчеркнул Айдар Галеев, руководитель департамента стратегического консалтинга RRG. Несмотря на то что такая необходимость существует во многих регионах, но все же не везде.

Между тем

Пятиэтажные школы появились в стране в 1951 году. Разумеется, они были типовыми, а за основу взяли проект четырехэтажной школы, разработанный архитектором Лидией Степановой. Для чего в середине прошлого века понадобилось строить пятиэтажные школы? Чтобы сделать их более удобными, увеличив размер санузлов, вестибюлей, физкультурных залов, улучшить освещенность (большинство школ были с темными коридорами и классами по обе стороны, а в пятиэтажках Степановой почти все классы окнами выходят на одну сторону). Был решен еще один важный вопрос - вход в классы стал располагаться не у доски, а в конце кабинета. Фасад всех этих школ тоже был одинаковым - четыре медальона с портретами классиков - Ломоносова, Пушкина, Горького и Маяковского. Позже появились и другие проекты школ в пять этажей. По сведениям москвоведов, в 1952 году 26 из 27 строящихся в столице школ были пятиэтажными. До сих пор в некоторых зданиях пятиэтажек находятся школы и колледжи. В минстрое существует реестр типовой проектной документации, где есть и проекты школ - более 200 (до четвертого этажа). Еще три года назад в реестре было всего 16 проектов.