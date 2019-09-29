Новости

В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России 19:05
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину 18:57
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян 18:45
Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма 18:35
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей 18:27
Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции 17:59
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний 17:49
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 17:42
Пенсионеры стран Балтии наиболее подвержены риску бедности в ЕС 17:38
СК возбудил дело после надругательства над иностранкой в парке Балашихи 17:21
Фанаты "Спартака" скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова 17:14
В Австрии проходят досрочные выборы в парламент 17:09
КС Италии признал эвтаназию допустимой при особых условиях 17:02
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 16:45
ГУ МВД по Москве: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек 16:32
Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 15:45
На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек 15:40
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта 15:39
Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019 15:38
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов 15:26
Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента 15:22
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы 15:15
При переписи населения в 2020 году будут использоваться большие данные 15:14
В Москве-реке найдена иномарка с двумя телами 15:06
Сотни французов пришли к Дому Инвалидов проститься с Жаком Шираком 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 18:31

Просим не выражаться

МВД предлагает ввести ответственность за оскорбления полицейских в интернете
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
В Закон "О полиции" планируется внести поправки, направленные на защиту сотрудников и МВД в целом от распространения "порочащих сведений" в интернете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ разрабатывает МВД по поручению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Уведомление о разработке поправок в минувшую пятницу появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснениях отмечается, что цель законопроекта - защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции" в Сети, в том числе от сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".

Общественный совет при МВД России оценил работу участковых

Документ будет регламентировать правовые вопросы защиты полиции. Что же касается процедуры реагирования на обнаруженные нелестные высказывания, то для борьбы с распространением информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел", будет индивидуализирован механизм по блокировке информации, оскорбляющей представителей власти, и о штрафах за ее распространение.

Проще говоря, сайты, распространяющие необоснованно негативные сведения о деятельности МВД или о личностях конкретных полицейских, смогут заблокировать, а лиц, пишущих такие пакости, оштрафовать.

Таким образом, на сотрудников полиции предлагается распространить принятый в марте 2019 года закон об административном наказании за "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Полицейские получили право предостерегать граждан

По аналогии с этим законом в МВД просят считать оскорблением "информацию, выражающую явное неуважение к органам внутренних дел России". Пока в размещенном МВД уведомлении не указано, какое наказание полиция считает достаточным за подобные "оскорбления". По вышеуказанному закону, к слову, наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста. Зато полицейские сразу прописали механизм досудебного "ограничения доступа" к подобной информации. Предполагается, что Генпрокурор или его заместители должны будут обратиться в Роскомнадзор с жалобой на "оскорбление полицейского", после чего представители службы направят провайдеру хостинга требование "принять меры по удалению такой информации". Провайдер должен будет связываться с владельцем конкретного сайта, если тот откажется удалить "оскорбление", его блокируют.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

В июле в МВД объяснили, на кого станут по новому закону составлять административный протокол о неуважении к власти. Отмечалось, что личная переписка граждан не подлежит наказанию в отличие от открытых публикаций с изображениями государственной символики. В комментарии уточнялось, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации, судов и правительства. Кроме того, поводом для составления административного протокола может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и "непристойные" изображения с использованием "неприемлемых обществом сравнительных образов".

В МВД указали, что ко всему этому должны присутствовать "надменность, цинизм, унизительное отношение" со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.

Запланированный срок вступления в силу нормативно-правового акта - январь 2020 года.

Закон "О полиции"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
Эксперт: Запад больше не поддерживает Украину
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Сирия потребовала вывода войск США и Турции