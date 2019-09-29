В Закон "О полиции" планируется внести поправки, направленные на защиту сотрудников и МВД в целом от распространения "порочащих сведений" в интернете.

Документ разрабатывает МВД по поручению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Уведомление о разработке поправок в минувшую пятницу появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснениях отмечается, что цель законопроекта - защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции" в Сети, в том числе от сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".

Документ будет регламентировать правовые вопросы защиты полиции. Что же касается процедуры реагирования на обнаруженные нелестные высказывания, то для борьбы с распространением информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел", будет индивидуализирован механизм по блокировке информации, оскорбляющей представителей власти, и о штрафах за ее распространение.

Проще говоря, сайты, распространяющие необоснованно негативные сведения о деятельности МВД или о личностях конкретных полицейских, смогут заблокировать, а лиц, пишущих такие пакости, оштрафовать.

Таким образом, на сотрудников полиции предлагается распространить принятый в марте 2019 года закон об административном наказании за "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

По аналогии с этим законом в МВД просят считать оскорблением "информацию, выражающую явное неуважение к органам внутренних дел России". Пока в размещенном МВД уведомлении не указано, какое наказание полиция считает достаточным за подобные "оскорбления". По вышеуказанному закону, к слову, наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста. Зато полицейские сразу прописали механизм досудебного "ограничения доступа" к подобной информации. Предполагается, что Генпрокурор или его заместители должны будут обратиться в Роскомнадзор с жалобой на "оскорбление полицейского", после чего представители службы направят провайдеру хостинга требование "принять меры по удалению такой информации". Провайдер должен будет связываться с владельцем конкретного сайта, если тот откажется удалить "оскорбление", его блокируют.

В июле в МВД объяснили, на кого станут по новому закону составлять административный протокол о неуважении к власти. Отмечалось, что личная переписка граждан не подлежит наказанию в отличие от открытых публикаций с изображениями государственной символики. В комментарии уточнялось, что протоколы также могут составляться на посты, в которых содержится оскорбительная информация в адрес президента России, Госдумы, Совета Федерации, судов и правительства. Кроме того, поводом для составления административного протокола может стать нецензурное высказывание в адрес власти, порнографические и "непристойные" изображения с использованием "неприемлемых обществом сравнительных образов".

В МВД указали, что ко всему этому должны присутствовать "надменность, цинизм, унизительное отношение" со стороны автора публикации к власти и обществу в целом.

Запланированный срок вступления в силу нормативно-правового акта - январь 2020 года.