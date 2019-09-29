На Украине нашли скифский золотой меч и уникальную амфору

Украинские археологи обнаружили при раскопках скифского кургана на Мамай-горе в Запорожской области оружие, золотые украшения и уникальную амфору. Керамический сосуд датируется VI веком до нашей эры, что позволило установить дату захоронения - свыше 2500 лет.

Как говорится в сообщении археологической лаборатории Национального университета, погребальный комплекс состоял из двух могил. Ученые установили, что одно из захоронений было центральным, а другое сопроводительным. Между ними был разожжен огромный костер, о чем свидетельствует толстый слой золы на большой площади.

"Основное погребение было ограблено еще в те времена. Мы нашли только кости и единственный бронзовый наконечник стрелы. В другом погребении был обнаружен скелет юноши 18-20 лет - вероятно, оруженосца, которого похоронили рядом со своим господином", - заявил руководитель экспедиции Геннадий Тощев.

Ученые предполагают, что молодой скиф был кавалеристом, а также мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует похоронный инвентарь. Справа от тела находились обломки костяных псалиев и застежки конской узды. Слева - железный боевой топор, бронзовые и костяные наконечники стрел, акинак - короткий меч с золотыми обкладками и украшениями. Кстати, похожий меч был найден в 1899 году в Сумской области.

"Юноша этот был не только воином, но и франтом - он любил украшения. В районе шеи и головы найдены бусы и подвески из зубов благородного оленя, золотая серьга и золотая подвеска с полудрагоценной вставкой", - сообщают археологи.

Наибольшую ценность, по мнению ученых, представляет амфора из серой глины, так как подобные артефакты еще не встречались украинским археологам.