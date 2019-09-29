В России собираются отказаться от правил размещения почтовых отделений, принятых в ХХ веке. Минкомсвязь разработала проект новых нормативов. Они рассчитаны таким образом, чтобы услуги почты продолжали оказываться качественно и без очередей, пояснил директор департамента координации деятельности отраслевых организаций министерства Алексей Доронкин.

В городах с населением свыше 500 тысяч человек одно почтовое отделение должно будет работать для 15 тысяч клиентов. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Действующие сегодня нормативы были приняты еще в 1981 году. По ним в городах-миллионниках каждое отделение обслуживает 20-25 тысяч человек. В не очень крупных населенных пунктах с населением 100-250 тысяч человек нагрузка на один почтовый "офис" составляет 9-13 тысяч человек.

Проект нового документа подразумевает, что в городах с населением свыше 500 тысяч человек одно отделение должно работать для 15 тысяч клиентов, а в городах с численностью жителей от 100 до 250 тысяч человек - для 6-10 тысяч человек.

Формально норматив количества людей, обслуживаемых одним отделением, снижается. Однако это не значит, что "представительств" почты станет больше. В проекте нового приказа отделение приравнивается к "окну". Таким образом, чтобы соответствовать требованиям, в том или ином населенном пункте, почте достаточно будет лишь увеличить количество "окошек".

Речь о сокращении сети не идет. Об отсутствии таких планов недавно говорил глава "Почты России" Николай Подгузов. Алексей Доронкин, в свою очередь, напомнил, что в законе об акционировании почты (оно должно завершиться 1 октября) установлена специальная защитная норма, которая определяет, что решение о закрытии отделений может приниматься руководством почтового предприятия исключительно по согласованию с региональными властями и Минкомсвязью.

Почтовые "офисы", как и раньше, могут размещаться в отдельно стоящих зданиях или на первых этажах многоэтажек, а также в торговых центрах, зданиях аэропортов, морских, речных и железнодорожных вокзалов. В мелких сельских населенных пунктах при условии круглогодичной транспортной доступности разрешается использовать передвижные отделения почтовой связи.

Действующая сеть почтового предприятия, которое с 1 октября продолжит работать уже как акционерное общество, насчитывает почти 42 тысячи отделений, расположенных по всей стране, включая отдаленные и труднодоступные районы. До конца 2019 года более трех тысяч отделений планируется модернизировать. "Почта России" уже объявила конкурс на выбор подрядчиков, которые займутся этой работой.