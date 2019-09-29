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29.09.2019 18:26
Рубрика: Экономика

Окна почты

Нормативы размещения почтовых отделений пересмотрят впервые почти за сорок лет
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
В России собираются отказаться от правил размещения почтовых отделений, принятых в ХХ веке. Минкомсвязь разработала проект новых нормативов. Они рассчитаны таким образом, чтобы услуги почты продолжали оказываться качественно и без очередей, пояснил директор департамента координации деятельности отраслевых организаций министерства Алексей Доронкин.
В городах с населением свыше 500 тысяч человек одно почтовое отделение должно будет работать для 15 тысяч клиентов. Фото: Михаил Синицын/ РГ В городах с населением свыше 500 тысяч человек одно почтовое отделение должно будет работать для 15 тысяч клиентов. Фото: Михаил Синицын/ РГ
В городах с населением свыше 500 тысяч человек одно почтовое отделение должно будет работать для 15 тысяч клиентов. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Действующие сегодня нормативы были приняты еще в 1981 году. По ним в городах-миллионниках каждое отделение обслуживает 20-25 тысяч человек. В не очень крупных населенных пунктах с населением 100-250 тысяч человек нагрузка на один почтовый "офис" составляет 9-13 тысяч человек.

Фото: РИА Новости
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Проект нового документа подразумевает, что в городах с населением свыше 500 тысяч человек одно отделение должно работать для 15 тысяч клиентов, а в городах с численностью жителей от 100 до 250 тысяч человек - для 6-10 тысяч человек.

Формально норматив количества людей, обслуживаемых одним отделением, снижается. Однако это не значит, что "представительств" почты станет больше. В проекте нового приказа отделение приравнивается к "окну". Таким образом, чтобы соответствовать требованиям, в том или ином населенном пункте, почте достаточно будет лишь увеличить количество "окошек".

Речь о сокращении сети не идет. Об отсутствии таких планов недавно говорил глава "Почты России" Николай Подгузов. Алексей Доронкин, в свою очередь, напомнил, что в законе об акционировании почты (оно должно завершиться 1 октября) установлена специальная защитная норма, которая определяет, что решение о закрытии отделений может приниматься руководством почтового предприятия исключительно по согласованию с региональными властями и Минкомсвязью.

Почта ускорила доставку отправлений в крупные города в среднем на 20%

Почтовые "офисы", как и раньше, могут размещаться в отдельно стоящих зданиях или на первых этажах многоэтажек, а также в торговых центрах, зданиях аэропортов, морских, речных и железнодорожных вокзалов. В мелких сельских населенных пунктах при условии круглогодичной транспортной доступности разрешается использовать передвижные отделения почтовой связи.

Действующая сеть почтового предприятия, которое с 1 октября продолжит работать уже как акционерное общество, насчитывает почти 42 тысячи отделений, расположенных по всей стране, включая отдаленные и труднодоступные районы. До конца 2019 года более трех тысяч отделений планируется модернизировать. "Почта России" уже объявила конкурс на выбор подрядчиков, которые займутся этой работой.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Правительство Минкомсвязи
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