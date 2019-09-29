На южной границе Пекина и частично в провинции Хэбэй находится гигантское поле, занятое огромной "морской звездой" - конструкцией с шестью конечностями. "Морская звезда" - это крупнейший в мире терминал аэропорта, а окружающее ее поле предназначено для полетов. Все вместе это не что иное, как чудо инженерной и логистической мысли.

Земля, на которой примерно в 46 километрах к югу от центра города был построен Пекинский международный аэропорт Дасин, когда-то была удаленным районом, который редко посещали. Но объявление о строительстве нового аэропорта поспособствовало быстрому развитию района Дасин.

Заместитель директора Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформам Цуй Сяохао говорит, что за пять лет строительства аэропорт стал важной экономической вехой в развитии южного Пекина, поскольку он поможет восстановить равновесие между южным районом города и многолюдным центральным районом.

"Аэропорт Дасин открывает южные ворота столицы и поможет постепенно перенести нестоличные функции Пекина в соседние районы и модернизировать транспорт, особенно на юге. Это также хороший способ стимулировать совместное развитие района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй", - отметил он.

По мере строительства аэропорта в этом году рядом с ним возникла международная зона. Благодаря созданию 200 тысяч новых рабочих мест на площади в 50 квадратных километров будут жить и работать почти 260 тысяч жителей.

22-летний Тянь Тянь родился в Дасине. Он один из тех жителей региона, которые смогут воспользоваться новыми преимуществами. В 2015 году он переехал в новый дом, поскольку его прежнее жилье находилось на территории будущего аэропорта, строительство которого создало новые возможности для трудоустройства. В 2017 году Тянь устроился в аэропорт инженером по складскому транспорту компании China National Aviation Fuel Group. В течение года он проходил интенсивное обучение и практику, чтобы научиться хранению топлива, а в мае его взяли на постоянную работу.

Как и в случае Тяня, жизнь многих жителей района улучшилась: благодаря новому аэропорту, у них появились возможности найти лучшую работу и обеспечить себе лучшее жилье. Для тех, кто потерял работу, правительство района Дасин предоставляет субсидии в размере более 20 000 юаней (2800 долларов) в год - эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.

Аэропорт Дасин открывает южные ворота столицы и поможет постепенно перенести нестоличные органы Пекина в соседние районы

Чтобы подготовить работников для обслуживания нового аэропорта, жителям района предложили более 1000 учебных программ, и на сегодня 10 тысяч из них прошли обучение.

49-летний Ли Цзяньхуа, заместитель директора терминала нового аэропорта, говорит, что во время строительства он находился в режиме ожидания 24 часа в сутки и при возникновении незначительных проблем мог добраться до места происшествия за 15 минут, чтобы взять ситуацию в свои руки. По его словам, он помог построить терминалы в четырех аэропортах, но Дасин для него важнее остальных. Он провел более четырех лет на стройплощадке и руководил строительством нового терминала - ошеломляющего архитектурного достижения современности.

Посетители пробного запуска аэропорта спешили сделать селфи. Фото: Цзоу Хун / China Daily

Считается, что это крупнейшее в мире однотерминальное здание: оно занимает площадь 700 тысяч квадратных метров, что равняется площади 98 футбольных полей. "Ранее в Китае не было прецедентов или стандартов касательно того, как наладить работу такого огромного строения, и мы перебрали много вариантов решения этой задачи, - говорит Ли. - Мы спроектировали две железные дороги и разработали специальные небольшие поезда для удобной перевозки строительных материалов. Таким образом, стройматериалы можно доставлять прямо в здание терминала".

Жизнь многих жителей района улучшилась: благодаря новому аэропорту, у них появились возможности найти лучшую работу и обеспечить себе лучшее жилье

Еще одна большая проблема, с которой столкнулась строительная бригада, заключалась в том, как справиться с рыхлой почвой района Дасин. По словам Ли, на ее решение было потрачено много времени методом проб и ошибок. В результате русло реки, мешавшее железной дороге, из недостатка превратилось в преимущество - с помощью специальных конструкций и оборудования.

Специальная "умная" система освещения - это еще одно дизайнерское решение, которое устраняет необходимость включать свет в определенное время, а естественное освещение экономит электроэнергию.

Ли говорит, что в Терминале 3 международного аэропорта Шоуду в Пекине установлено более 20 тысяч ламп, но в аэропорту Дасин понадобилось всего около 3000.

Кроме энергосберегающего освещения, в новом аэропорту используются другие передовые методы для экономии энергии. Например, в инфраструктурных объектах, а именно в системе железнодорожного транспорта и на взлетно-посадочных полосах, используются энергосберегающие материалы.

В июле прошлого года зона международного аэропорта Дасин стала первой в Китае территорией, получившей платиновый уровень в рамках пилотной рейтинговой системы сертификации LEED (Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию) - признанного во всем мире стандарта энергоэффективности. В Совете по экологическому строительству США также заявили, что это первый подобный проект в мире, получивший сертификат LEED для городов в системе рейтингов планирования и проектирования.

Новая линия метро свяжет аэропорт Дасин с центромПекина. Фото: Цзоу Хун / China Daily

Завершение строительства нового аэропорта также окажет положительное влияние на окружающие районы, считает Цуй Сяохао. Международный аэропорт Шоуду обслуживает более 100 миллионов пассажиров в год, что, по расчетам, превышает его максимальный предел, добавил он. "Международный аэропорт Шоуду не может удовлетворить спрос на международные маршруты. В столице нужно улучшить общую пропускную способность воздушного транспорта, - пояснил Цуй. - Международный аэропорт Дасин будет расширять и дополнять глобальную сеть маршрутов авиаперевозок в Пекине, превращая столицу в настоящий международный транспортный центр".

Ожидается, что к 2021 году новый аэропорт будет обслуживать 45 миллионов пассажиров в год, а к 2025 году - 72 миллиона. В долгосрочной перспективе он сможет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год, что позволит ему стать одним из самых загруженных транспортных узлов в мире.

Зона международного аэропорта Дасин стала первой в Китае территорией, получившей платиновый уровень в рамках пилотной рейтинговой системы сертификации LEED 2-колонник

В соответствии с планом, утвержденным в 2016 году Государственным советом, Пекин будет сотрудничать с соседней провинцией Хэбэй при создании экономической зоны аэропорта с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов юаней. Будущая производственная стоимость нового аэропорта, согласно плану, достигнет 1,6 триллиона юаней.

Правительство провинции Хэбэй также планирует развивать несколько районов городского округа Ланфан наряду с уездами Гуань и Юнцин, соседствующими с южными пригородами Пекина. Они станут частью новой экономической зоны аэропорта - там расположатся некоторые высокотехнологичные компании, которые переедут из Пекина.

По словам директора программы китайского транспорта Института мировых природных ресурсов Лю Дайцзуна, важно развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью в районах, примыкающих к Дасину, чтобы эффективно использовать земли и способствовать модернизации промышленности. "Рядом с аэропортом отрасли, тесно связанные с людьми, станут более доступными и смогут приносить больше прибыли при меньших трудозатратах", - отметил Лю.

Такие отрасли, как доставка посылок, производство высококачественной продукции и производство электроники, должны в дальнейшем развиваться в экономической зоне аэропорта, поскольку этим отраслям нужно много места, говорит он.