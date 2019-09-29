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29.09.2019 21:24
Рубрика: В мире

Спрос на электронную торговлю растет

Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
Согласно исследованию, проведенному Федерацией логистики и закупок Китая и китайским интернет-ретейлером JD, в августе логистический бизнес в сфере электронной торговли в Китае показывал стабильный рост.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индекс общего объема бизнеса составил 128,1 пункта, что на 0,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Что касается регионов, в восточных индекс общего объема бизнеса незначительно вырос, а в центральных, западных и северо-восточных регионах несколько снизился. Спрос на электронную торговлю вырос в сельской местности. Согласно исследованию, индекс объема логистического бизнеса в сфере электронной коммерции в сельской местности в августе составил 127,6 пункта, что на 1,4 пункта больше, чем в предыдущем месяце.

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