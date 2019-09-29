Согласно исследованию, проведенному Федерацией логистики и закупок Китая и китайским интернет-ретейлером JD, в августе логистический бизнес в сфере электронной торговли в Китае показывал стабильный рост.

Индекс общего объема бизнеса составил 128,1 пункта, что на 0,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Что касается регионов, в восточных индекс общего объема бизнеса незначительно вырос, а в центральных, западных и северо-восточных регионах несколько снизился. Спрос на электронную торговлю вырос в сельской местности. Согласно исследованию, индекс объема логистического бизнеса в сфере электронной коммерции в сельской местности в августе составил 127,6 пункта, что на 1,4 пункта больше, чем в предыдущем месяце.