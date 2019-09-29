Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года. Деньги пойдут на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, развитие туризма и съемки кино.

Как сообщают "Известия", Минэкономразвития уже подготовило стратегию развития до 2025 года. Приоритетными направлениями в этой области являются транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые, строительные отрасли.

Инициатива Орешкина позволит выполнить план президента по экспорту услуг. Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2024 году он достиг $100 млрд.

Экспорт услуг - это новое направление, которое может способствовать росту экономики. Оно представляет собой продажу нематериальной продукции за границу. Например, когда российские IT-компании разрабатывают софт по заказу иностранцев.

Эксперты в целом позитивно оценили предложения Орешкина по усилению господдержки экспорта услуг. По их мнению, это поможет снизить зависимость России от сырьевого экспорта. В данный момент лидер по поставкам в другие страны - сфера IT, в дальнейшем за рынок могут побороться медицинские, образовательные и туристические услуги.