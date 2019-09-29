Пенсионеры стран Балтии наиболее подвержены риску бедности в ЕС

То, что не всегда в европейской практике лидерство гарантирует триумфальный социальный успех, с горечью иллюстрирует и статистика прибалтийских государств. Скажем, компактная по численности Эстония, где число пенсионеров с трудом превышает 400 тысяч человек, стоит на первом месте в Европейском Союзе по числу пожилых людей, подверженных риску бедности. Их в республике с населением чуть больше миллиона человек зарегистрировано больше 46 процентов. В затылок им дышат и пенсионеры соседней Латвии. Там это показатель тоже превышает 44 процента, сообщает рижский портал "BB".

Причем индикатор риска оказаться за чертой прожиточного минимума среди эстонских "сеньоров" стремительно растет. Еще девять лет назад он составлял всего лишь 17,9 процента, констатируют эксперты. Более того. Если раньше доля проживающих на побережье Балтики этнических русских пенсионеров по этому показателю была заметно больше, то теперь разрыв между ними и этническими эстонскими пенсионерами постоянно сокращается.

Однако, вынуждены признавать аналитики, это происходит не за счет "обогащения" русских пенсионеров, а за счет стремительного обнищания их эстонских коллег. Еще шесть лет назад риск бедности для пенсионеров-эстонцев не превышал 33 процентов, а уже в 2016-м он подскочил почти до 45. На это были вынуждены обратить внимание и в Совете Европы, порекомендовав Таллину принять меры для того, чтобы пожилые люди смогли жить более достойно.

"Чудовищная статистика. И после этого у политиков во главе с президентом Кальюлайд хватает совести рассказывать миру об "истории эстонского успеха". Не может считаться успешной страна, половина стариков в которой вынуждена прозябать в бедности", - пишет в социальной сети главный редактор местного издания Александр Чаплыгин.

Кстати, рижский профессор Ольга Павук, которая уже много лет изучает ситуацию с пенсионным обеспечением в регионе балтийского побережья, обращала внимание, что среди стран Прибалтики неблагоприятная демографическая ситуация складывается и в Латвии, где соотношение между пожилыми людьми старше 65 лет и работоспособными жителями достигает почти 30 процентов. Демографические прогнозы, по ее оценкам, свидетельствуют о том, что еще черед двадцать лет в Латвии это соотношение может достигнуть 43 процентов. А одной из причин демографической проблемы эксперт называет постоянный отток трудоспособного населения в страны ЕС.

Таким образом, вполне вероятно, что все три страны Балтийского моря очень скоро могут столкнутся с невозможностью выполнения обязательств перед своими пенсионерами, резюмируют специалисты.