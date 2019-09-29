Подтверждать стаж документами с 2020 года не придется

Со следующего года россиянам не придется предоставлять при обращении за оказанием госуслуг бумажные документы о трудовой деятельности и трудовом стаже. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Она напомнила, что с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в ПФР в электронном виде для их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учета. В связи с этим будут изменены более чем 20 федеральных законов. В том числе исключены документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумаге. Также Голикова рассказала, что в РФ создадут единую систему мониторинга здоровья членов экипажей воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением.

Сейчас многие вопросы медобеспечения гражданских полетов не попадают под действие Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", поправки в Воздушный кодекс призваны исключить правовые коллизии. Предполагается, что законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа и диспетчеров. Будут разработаны порядки обязательного медосвидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медосмотра членов экипажей, предсменного и послесменного медосмотра диспетчеров.

В России создадут единую систему мониторинга здоровья членов экипажей воздушных судов

На РТК рассматривался проект постановления правительства о досрочном включении Иркутской области в пилотный проект ФСС по осуществлению выплат по обязательному соцстрахованию непосредственно территориальными отделениями фонда. Регион присоединится к пилотному проекту 1 января 2020 года, а не 1 июля, как планировалось ранее, сказала вице-премьер. "Напомню, президентом дан ряд поручений, направленных на скорейшее преодоление последствий произошедшей в регионе чрезвычайной ситуации. Думаю, что с учетом опыта реализации пилотного проекта ФСС, досрочное присоединение к нему региона позволит более эффективно контролировать своевременность положенных гражданам выплат", - пояснила она.