В 1990 году - к моменту, когда китайская экономика росла на 9 процентов уже в течение 10 лет - многие ученые не верили, что такие темпы роста смогут сохраняться долго, вспоминал экономист Джастин Ифу Линь в своей речи 2011 года.

Однако экономика Китая продолжала расти с той же скоростью и в период с 1991 по 2018 год при среднем показателе роста ВВП в 9,4 процента в год - быстрее всех в мире.

Сегодня никто не отрицает, что это выдающееся достижение можно отнести на счет политики реформ и открытости страны, начатой в конце 1970-х годов. Но прежде чем сделать этот исторический шаг, страна предприняла большие усилия, чтобы выйти из нищеты и преодолеть отсталость после основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

В то время Китай был экономически неразвитой страной с огромным количеством людей, живущих в бедности. Объем производства по большому счету оставался неизменным с 1913 по 1950 год, рост ВВП составлял в среднем минус 0,02 процента по сравнению со среднемировыми показателем 1,82 процента.

Чтобы победить нищету и добиться быстрого развития, во вновь образованной Китайской Народной Республике было решено создать систему централизованного экономического регулирования. Несмотря на то, что система в конечном итоге подавила жизнеспособность труда и производства и не сумела эффективно распределить ресурсы, Китай тем не менее добился гораздо более быстрого роста и создал относительно развернутую промышленную систему, которая стала основой для экономического подъема в начале 1980-х годов.

В период с 1952 по 1978 год ежегодный рост ВВП Китая составлял в среднем 4,4 процента, что несколько ниже среднемирового показателя в 4,6 процента. К концу 1970-х годов политики стали полностью осознавать недостатки плановой экономической системы и вред предыдущих политических шагов, которые серьезно подорвали нормальную экономическую деятельность. В результате, пытаясь ускорить рост, они сосредоточились на экономическом развитии и встали на новый путь рыночных реформ.

Путь оказался тернистым, но усилия принесли результаты. Поощряя фермеров увеличивать сельскохозяйственное производство с помощью контрактов с домашними хозяйствами, постепенно либерализируя государственный сектор, позволяя частным предприятиям расти и привлекая иностранных инвесторов, Китаю удалось достичь ежегодного роста ВВП на уровне 9,4 процента в год в период с 1978 по 2018 год.

"Рост был беспрецедентным, - говорит заместитель руководителя Китайской академии общественных наук экономист Цай Фан. - Это позволило Китаю чудесным образом наверстать упущенное за 40 лет".

Директор представительства Всемирного банка в Китае Мартин Райзер констатирует: "Рост китайской экономики действительно примечателен как скоростью, так и продолжительностью фазы быстрого роста. Ни в одной другой стране экономика не росла так быстро".

В настоящее время Китай - вторая по величине экономика в мире, крупнейший экспортер товаров и второй по величине глобальный инвестор по объему прямых иностранных инвестиций.

Страна также вносит самый большой вклад в развитие мировой экономики, обеспечивая около 30 процентов ее годового роста.

За последние четыре десятилетия, реализуя программу борьбы с бедностью, Китай сократил число бедных среди населения на 740 миллионов.

Бывший главный экономист Всемирного банка Линь говорит, что подход Китая к реформам - это "прагматичный подход". "В результате удалось совершить безболезненный переход, - отмечает он. - Он получился, так как правительство признало тот факт, что радикальные реформы могут оказаться разрушительными для страны.

Необходимо было всеми силами сделать так, чтобы частные предприятия преуспевали, но в то же время продолжать поддерживать важные государственные предприятия, вместе с тем постепенно реформируя их".

По словам Цая, опыт Китая в области политики реформ и открытости и экономического развития, а также его конструктивные предложения в деле создания ориентированного на развитие мирового порядка и управления - это общественные блага, которые Китай привносит в мир.

"Китай не стремится к гегемонии и не экспортирует свою модель развития, но... его развитие, мудрость и планы очень важны для мира", - говорит он.