Новости

Российские военные проинспектируют полигоны Греции 00:28
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - онлайн-трансляция матча 7-го тура АПЛ 00:05
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии 29.09.2019
Акцизы на многоразовые электронные сигареты введут с 2020 года 29.09.2019
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов 29.09.2019
Сын Шварценеггера сфотографировался с отцом в форме МВД России 29.09.2019
Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ 29.09.2019
Британские ученые обнаружили белок, способный уничтожать раковые клетки 29.09.2019
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП 29.09.2019
Джикия: Говорить о причине провала Кононова с моей стороны некорректно 29.09.2019
Ввоз гражданских самолетов в Россию не будет облагаться НДС 29.09.2019
Кольцо Калигулы из сапфира выставили на аукционе в Лондоне 29.09.2019
Курц заявил о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах 29.09.2019
Россияне потратили на новые автомобили более 1,5 трлн рублей 29.09.2019
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам 29.09.2019
В Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина 29.09.2019
Захарова рассказала о "каминг-ауте" демократической партии США 29.09.2019
В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России 29.09.2019
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину 29.09.2019
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян 29.09.2019
Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма 29.09.2019
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей 29.09.2019
Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции 29.09.2019
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний 29.09.2019
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 29.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Подтверждать стаж документами с 2020 года не придется
Подтверждать стаж документами с 2020 года не придется
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
29.09.2019 21:22
Рубрика: В мире

Победы даются непросто

"Прагматичный подход" к проведению реформ помог достичь выдающихся результатов
Текст: Синь Чжимин
Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
В 1990 году - к моменту, когда китайская экономика росла на 9 процентов уже в течение 10 лет - многие ученые не верили, что такие темпы роста смогут сохраняться долго, вспоминал экономист Джастин Ифу Линь в своей речи 2011 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако экономика Китая продолжала расти с той же скоростью и в период с 1991 по 2018 год при среднем показателе роста ВВП в 9,4 процента в год - быстрее всех в мире.

Сегодня никто не отрицает, что это выдающееся достижение можно отнести на счет политики реформ и открытости страны, начатой в конце 1970-х годов. Но прежде чем сделать этот исторический шаг, страна предприняла большие усилия, чтобы выйти из нищеты и преодолеть отсталость после основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

В то время Китай был экономически неразвитой страной с огромным количеством людей, живущих в бедности. Объем производства по большому счету оставался неизменным с 1913 по 1950 год, рост ВВП составлял в среднем минус 0,02 процента по сравнению со среднемировыми показателем 1,82 процента.

Чтобы победить нищету и добиться быстрого развития, во вновь образованной Китайской Народной Республике было решено создать систему централизованного экономического регулирования. Несмотря на то, что система в конечном итоге подавила жизнеспособность труда и производства и не сумела эффективно распределить ресурсы, Китай тем не менее добился гораздо более быстрого роста и создал относительно развернутую промышленную систему, которая стала основой для экономического подъема в начале 1980-х годов.

В период с 1952 по 1978 год ежегодный рост ВВП Китая составлял в среднем 4,4 процента, что несколько ниже среднемирового показателя в 4,6 процента. К концу 1970-х годов политики стали полностью осознавать недостатки плановой экономической системы и вред предыдущих политических шагов, которые серьезно подорвали нормальную экономическую деятельность. В результате, пытаясь ускорить рост, они сосредоточились на экономическом развитии и встали на новый путь рыночных реформ.

Фото: Синьхуа
Вступление Китая в ВТО стало фактором мирового экономического роста

Путь оказался тернистым, но усилия принесли результаты. Поощряя фермеров увеличивать сельскохозяйственное производство с помощью контрактов с домашними хозяйствами, постепенно либерализируя государственный сектор, позволяя частным предприятиям расти и привлекая иностранных инвесторов, Китаю удалось достичь ежегодного роста ВВП на уровне 9,4 процента в год в период с 1978 по 2018 год.

"Рост был беспрецедентным, - говорит заместитель руководителя Китайской академии общественных наук экономист Цай Фан. - Это позволило Китаю чудесным образом наверстать упущенное за 40 лет".

Директор представительства Всемирного банка в Китае Мартин Райзер констатирует: "Рост китайской экономики действительно примечателен как скоростью, так и продолжительностью фазы быстрого роста. Ни в одной другой стране экономика не росла так быстро".

В настоящее время Китай - вторая по величине экономика в мире, крупнейший экспортер товаров и второй по величине глобальный инвестор по объему прямых иностранных инвестиций.

Страна также вносит самый большой вклад в развитие мировой экономики, обеспечивая около 30 процентов ее годового роста.

За последние четыре десятилетия, реализуя программу борьбы с бедностью, Китай сократил число бедных среди населения на 740 миллионов.

Бывший главный экономист Всемирного банка Линь говорит, что подход Китая к реформам - это "прагматичный подход". "В результате удалось совершить безболезненный переход, - отмечает он. - Он получился, так как правительство признало тот факт, что радикальные реформы могут оказаться разрушительными для страны.

Фото: У Чжуан / Синьхуа
Сотрудничество обеспечит рост товарооборота России и КНР в энергетике

Необходимо было всеми силами сделать так, чтобы частные предприятия преуспевали, но в то же время продолжать поддерживать важные государственные предприятия, вместе с тем постепенно реформируя их".

По словам Цая, опыт Китая в области политики реформ и открытости и экономического развития, а также его конструктивные предложения в деле создания ориентированного на развитие мирового порядка и управления - это общественные блага, которые Китай привносит в мир.

"Китай не стремится к гегемонии и не экспортирует свою модель развития, но... его развитие, мудрость и планы очень важны для мира", - говорит он.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Макроэкономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Курц заявил о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах