Практическое сотрудничество КНР и РФ открыло новую страницу истории

В области регионального сотрудничества были достигнуты значительные успехи. Например, было создано два механизма сотрудничества - "Янцзы-Волга" и "Северо-Восток Китая и Дальний Восток России". Китай на протяжении уже нескольких лет является главным торговым партнером на российском Дальнем Востоке. За последние четыре года Дальний Восток получил иностранных инвестиций на общую сумму 33 миллиарда долларов, доля китайских инвестиций составила 71%. Отрасли, куда были направлены инвестиции, включили в себя логистику и перевозки, сельское хозяйство, нефтяную, газовую и химическую промышленность, деревообрабатывающую промышленность и другие. Недавно Россия подписала договоры с 59 регионами и провинциями Китая, а китайские коммерческие инвестиции получили 74 из 85 регионов России. В этом году в первом полугодии объем двусторонней торговли достиг 51,77 миллиарда долларов с ростом на 5,1% по сравнению с прошлым годом.

Региональное сотрудничество также укрепляет многообразие экономического сотрудничества и продвигает развитие товарооборота между двумя странами. Торгово-экономическое сотрудничество достигло нового уровня и качества развития. В 2018 году объем двусторонней торговли составил 108 млрд долларов. В 2019 году двусторонняя торговля также растет быстрыми темпами. С января по июль текущего года объем торговли между Китаем и Россией составил 61,13 млрд долларов и повысился на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам представляется важным, что в структуре двусторонней торговли проявилась тенденция к диверсификации, то есть доля несырьевых товаров увеличилась.

Сегодня китайская экономика переходит к высококачественному развитию, и многие китайские предприятия укрепляют свои инновационные способности. Спрос потребителей двух стран на высококачественную продукцию также растет. В этом смысле региональное экономическое сотрудничество Китая и России способно удовлетворить потребности потребителей двух стран. Две стороны могут создать инновационные кластеры в высокотехнологических отраслях, которые покрывают множественные сферы и обладают международной конкурентоспособностью.

Следует отметить, что две страны также поддерживают друг друга путем "форумной дипломатии". Президент России Владимир Путин регулярно принимает участие в инициированном китайской стороной Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Таким образом, для укрепления сотрудничества 8 мая 2015 года было подписано "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути", что создало новую модель многостороннего экономического сотрудничества и развития в Евразийском регионе.

Важным шагом в реализации Экономического пояса Шелкового пути является инвестирование в реальную экономику стран, расположенных вдоль маршрута "Пояса и пути", в основном в области транспортной инфраструктуры. Россия обладает значительным сырьевым, технологическим, промышленным и геополитическим потенциалом и занимает особое место в строительстве Шелкового пути. Председатель Китая Си Цзиньпин и другие высокопоставленные руководители также принимают участие в российских экономических форумах, например, в Петербургском международном экономическом форуме и Дальневосточном экономическом форуме. Экономические форумы уже стали немаловажной платформой практического диалога и сотрудничества между двумя странами. По мнению младшего научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Чэньсина, диалог и общение играют очень важную роль в региональном сотрудничестве. Две стороны должны создавать больше платформ не только для общения между инвесторами или предпринимателями, но и для чиновников на региональном уровне. Например, предприниматели, которые желают инвестировать в другую страну, должны адаптироваться к местным законам и инвестиционному климату. С какими трудностями и вызовами они будут сталкиваться, решают местные чиновники. Следует усилить тематические исследования актуальных проблем, которые стоят перед двумя странами. Нужно освоить рыночный потенциал в практическом сотрудничестве двух стран. Предприятия же являются основными акторами регионального взаимодействия. Правительству двух стран необходимо играть координирующую роль на уровне делового сотрудничества, чтобы избежать рисков на рынке, и создавать соответствующие платформы.

Для осуществления высокой эффективности регионального сотрудничества необходимо строительство инфраструктур. В 2019 году закончилось строительство первого трансграничного железнодорожного моста в истории Китая и России. В качестве иллюстрации уже реализованных проектов можно привести следующие примеры: международные транспортные коридоры "Приморье - 1" и "Приморье - 2", экономический коридор "Китай - Монголия - Россия", товарный поезд по маршруту "Китай - Европа" и другие. Кроме того, был запущен проект "Ямал СПГ". Второй нефтяной трубопровод из России в Китай уже вступил в работу. Восточная линия газопровода из России в Китай начала поставлять газ в Китай. Стоит также добавить, что сотрудничество двух стран также достигло значимых достижений в таких сферах, как ядерная энергетика, строительство больших гражданских самолетов, глобальная навигационная спутниковая система и т.д.

Наконец, идет взаимодействие и по другим направлениям: проводятся перекрестные годы русского и китайского языков, годы туризма, молодежных обменов и так далее. Нынешний же год объявлен Годом межрегионального сотрудничества. Более того, гуманитарное сотрудничество стало новым пунктом в двустороннем практическом сотрудничестве. В последние годы количество студентов, которые учатся в вузах двух стран, заметно увеличилось. В 2019 году более 30 тысяч китайских студентов обучались в российских вузах. В 2018 году количество российских студентов в китайских вузах составило более 18 тыс. Стоит также отметить, что сотрудничество на уровне мозговых центров развивается довольно динамично. С 2018 года Совет по делам стратегического взаимодействия Китая и России при Китайской академии общественных наук совместно с РСМД ежегодно проводит "Форум мозговых центров Китая и России".

В сентябре этого года первый Центр по изучению современного Китая, который является совместным проектом КАОН с китайской стороны и Дальневосточного федерального университета с российской стороны, официально открылся на острове Русский. Этот центр будет играть роль моста для проведения диалога между экспертами двух стран. Региональное сотрудничество является важным составляющим практического сотрудничества. Благодаря взаимному политическому доверию, практическое сотрудничество между двумя дружественными странами имеет яркие перспективы. Для обогащения содержания взаимодействия необходимо укреплять отношения между молодежью двух стран. По мнению младшего научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Чэньсина, молодые люди - это преемники стратегического взаимодействия Китая и России. В рамках этого взаимодействия необходимо создавать разнообразные и разноуровневые механизмы, которые будут направлены на продвижение диалога и общения между молодежью двух стран.

В этом году исполняется 70 лет установлению китайско-российских дипломатических отношений. Отношения Китая и России открыли новую страницу истории. За последние годы, с увеличением контактов между двумя странами, был создан ряд действующих и эффективных механизмов по практическому сотрудничеству. Как мы можем заметить, обе страны принимают активные меры для сближения, а двусторонняя повестка наполняется новыми совместными мероприятиями, встречами на самом высоком уровне и заключениями новых соглашений. Данная тенденция не только положительно влияет на жизнь народов двух стран, но и служит примером для других государств. Мы надеемся, что дружба между двумя странами сохранится на долгие годы.