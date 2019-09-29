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29.09.2019 21:58
Рубрика: Общество

Плантации здоровья

Продукты из ягод годжи становятся все популярнее на мировом рынке
Текст: Ху Дунмэй, Ван Сяодун
Российская газета - Спецвыпуск № 218(7976)
Раньше, когда поспевали ягоды годжи (плоды кустарника дереза обыкновенная семейства пасленовых. - Ред.), Ван Цяну приходилось работать сутками напролет. Он и двое его коллег осматривали 150 гектаров плантаций, чтобы вовремя обнаружить участки, зараженные вредителями.
Работники собирают ягоды годжи на плантации в городском уезде Учжун Нинся-Хуэйского автономного района. Фото: Фэн Кайхуа / Синьхуа Работники собирают ягоды годжи на плантации в городском уезде Учжун Нинся-Хуэйского автономного района. Фото: Фэн Кайхуа / Синьхуа
Работники собирают ягоды годжи на плантации в городском уезде Учжун Нинся-Хуэйского автономного района. Фото: Фэн Кайхуа / Синьхуа

"Вредители часто заражают ягоды, и нам нужно было действовать осторожно, чтобы свести убыток к минимуму, - говорит Ван, специалист по борьбе с вредителями компании Ningxia Runde Group. - Но найти все зараженные кусты на такой огромной территории было невозможно".

Прошлым летом на плантациях ягод годжи - или волчьей ягоды, как ее еще называют в народе, - в уезде Чжуннин Нинся-Хуэйского автономного района установили четыре камеры, что упростило работу Вана и его коллег.

Камеры, расположенные на высоте 10 метров от земли, захватывают каждый куст в радиусе 100 метров. Кадры, снятые в режиме реального времени, показывают ученым из Академии сельскохозяйственных и лесных наук Нинся, чтобы они определили признаки заражения вредителями и болезнями и предложили варианты лечения.

Чтобы увидеть плантацию, Вану нужно просто войти в приложение на мобильном телефоне. Также он может загрузить в приложение фотографии растений с подозрением на заражение и получить ответ от ученых академии в течение трех дней.

Фото: iStock
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Директор Института защиты растений Чжан Жун говорит, что система отслеживания вредителей была установлена на 50 самых крупных плантациях годжи, и ею пользуются 88 специалистов. Благодаря системе сократилось использование пестицидов и улучшилось качество ягод годжи, говорит Чжан. "Годжи подвержены заражению более чем 30 видами вредителей, восемь из них могут нанести огромный урон. Традиционно для борьбы со вспышками вредителей используются пестициды, и это создает высокий риск того, что их остаточное количество будет слишком большим".

В последние годы академия расширяет исследование, разработку и продвижение экологически чистых биологических средств защиты растений, чтобы удовлетворить спрос потребителей на более безопасные и высококачественные продукты из ягод годжи, рассказывает она.

Ягоды годжи, которые используются в качестве биологически активной добавки и ингредиента для препаратов традиционной китайской медицины, издавна выращивают в Нинся-Хуэйском автономном районе. Это основной регион по производству ягод годжи в Китае.

Плантации ягод годжи в Нинся-Хуэйском автономном районе занимают тысячи гектаров. Фото: Фэн Кайхуа / Синьхуа

В последние годы, по мере того как растет рынок товаров для здоровья, чему способствует рост среднего класса, производство годжи в Нинся модернизировалось с помощью современной организации деятельности, методов посадки и разработки новых продуктов.

В 2017 году плантации годжи в Нинся занимали территорию в 66,7 тысячи гектаров, что почти в 360 раз больше, чем в 1949 году, когда была основана Китайская Народная Республика. По данным Центра развития производства годжи Нинся, в настоящее время на долю этого региона приходится 40 процентов от общей площади производства годжи в Китае.

В 2017 году общий объем производства сушеных ягод годжи достиг 180 тысяч тонн, а общая стоимость превысила 15 миллиардов юаней (2,1 миллиарда долларов). В некоторых районах Нинся доходы от производства годжи составили более 60 процентов дохода фермеров, говорят в центре.

Ученые разрабатывают напитки из ягод годжи в лаборатории Байжуйюань городского округа Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района. Фото: Предоставлено China Daily

Производители годжи разработали из ягод более ста пищевых, медицинских и косметических продуктов, в том числе напитки, вино, соусы, растительное масло и чай, говорят в Центре. К концу прошлого года 48 компаний Нинся прошли сертификацию и получили право экспортировать годжи, а 31 из них прошла органическую сертификацию в зарубежных странах. Продукты из годжи были экспортированы более чем в 40 стран и регионов. 85 процентов всей экспортируемой продукции составили сушеные ягоды годжи, говорят в центре.

Фото: REUTERS
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"В Китае ягоды годжи традиционно считаются хорошей биологически активной добавкой, - говорит Цзя Дэнци, глава Чжуннинского международного центра торговли годжи уезда Чжуннин. - Почти везде можно увидеть, как люди заваривают сушеные ягоды годжи кипятком. Спрос на ягоды растет, и мы наблюдаем все большее число покупателей из других стран, включая Японию, США и страны Европы".

Чжуннин - родина годжи, считается, что ягоды, выращенные здесь, обладают наиболее ярко выраженными полезными свойствами - придают энергию и помогают сохранять хорошее зрение. "В годжи из Чжуннина меньше сахара, чем в ягодах из других регионов, поэтому они светлее и имеют чуть более горький вкус, - говорит Цзя. - Большинство моих покупателей - туристы, которые покупают годжи в подарок родственникам или друзьям".

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