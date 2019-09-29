Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Материальная помощь студентам и аспирантам теперь не облагается налогом на доходы физических лиц. Федеральный закон, закрепляющий новую норму, подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

До этого времени материальная помощь, выделяемая вузами нуждающимся студентам, облагалась НДФЛ. Одновременно с этим такая же выплата работодателей своим сотрудникам и бывшим работникам была освобождена от налога.

Теперь это неравенство устранено. Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.