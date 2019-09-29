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Рубрика: Власть

Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам

Материальная помощь студентам и аспирантам теперь не облагается налогом на доходы физических лиц. Федеральный закон, закрепляющий новую норму, подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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До этого времени материальная помощь, выделяемая вузами нуждающимся студентам, облагалась НДФЛ. Одновременно с этим такая же выплата работодателей своим сотрудникам и бывшим работникам была освобождена от налога.

Теперь это неравенство устранено. Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.

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