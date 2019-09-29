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29.09.2019 22:42
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Текст: Юлия Кривошапко

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу закон о садоводстве и огородничестве. В нем предусмотрено, что люди, занимающиеся этим в индивидуальном порядке, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования. При этом суммарный ежегодный размер данной платы устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру взносов членов товарищества.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Вместе с этим согласно пункту 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ взносы членов некоммерческих организаций, к которым в том числе относится садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, не учитываются при определении базы по налогу на прибыль таких организаций.

Было решено распространить налоговые льготы также и платежи, осуществляемые гражданами, ведущими садоводство или огородничество в индивидуальном порядке. Эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.

Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Президент Налоговое законодательство
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