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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением.

- Эвакуированы 115 человек, их разместили в автобусах. Дом отключен от электро-  и газоснабжения, в нем работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет, - сообщили в администрации города. Там отметили, что авария не связана с пуском тепла, поскольку тот еще не начался.

В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону

Судя по сообщениям в соцсетях, аварии преследуют длинную серую многоэтажку советской постройки с 9 сентября. Не успели разобраться с фекальным озером в подвале, как батареи водяного отопления превратились в электрообогреватели. В разных квартирах металлические радиаторы стали самопроизвольно нагреваться - вплоть до того, что на них тлеет краска. Одновременно во внутридомовой сети начались скачки напряжения.

В субботу в нескольких жилищах загорелась краска на батареях, в ночь на воскресенье произошел пожар на кухне одной из квартир и несколько коротких замыканий.

- Ток на внутридомовой системе отопления мог возникнуть из-за того, что кто-то несанкционированно подключился, кинул ноль на батарею и ток пошел по системе, либо из-за перегрузок, - рассказали в обслуживающей дом УК "Мастер".

В одной из квартир "электрифицированного" дома срезали и заглушили батарею, чтобы разомкнуть цепь. Энергетики вместе с хозяевами проверяют квартиры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Отопительный сезон в России
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