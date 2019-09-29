СК возбудил дело после надругательства над иностранкой в парке Балашихи

Следователи подмосковной Балашихи возбудили и расследуют уголовное дело после того, как им стало известно о нападении неизвестного в местном парке на 35-летнюю женщину.

Сообщается, что пострадавшей оказалась гражданка иностранного государства. Какого именно, в СКР не уточняют. По неподтвержденным данным, речь идет о гостье из Германии.

Дело расследуется по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса РФ "насильственные действия сексуального характера".

Установление личности подозреваемого и его розыск уже ведется. Преступнику грозит от трех до шести лет колонии.

"В вечернее время 26 сентября на территории природно-исторического парка (по данным "РГ", в парке "Косинский") неизвестный мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, после чего нападавший скрылся. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица к нему причастного. Уже осмотрено место происшествия с участием следователей-криминалистов, назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в Главном следственном управлении СК по Московской области.