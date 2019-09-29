Здания могут стать памятниками через 40 лет после их постройки. ЮНЕСКО в этом правиле исходило из того, что современники не всегда способны оценить их реальную ценность. Сквозь десятилетия музыка в камне, как называют еще архитектуру, становится слышнее. Но о вкладе людей, благодаря которым города преображаются и в то же время сохраняют свою историю, можно судить раньше. Вписал свою страницу в летопись Москвы Александр Кузьмин, ее главный архитектор с 1996 по 2012 год. Он скончался от тяжелой болезни, и сегодня столица прощается с ним. Единственного из всех главных архитекторов Москвы, Кузьмина в 1996 году избрали, а не назначили. Так сказалась на его судьбе перестройка. Время, которое отразилось и на облике Москвы, которую Кузьмин, коренной москвич родом из Сокольников, очень любил.

Как-то в "РГ" Кузьмина спросили, хотел ли бы он, чтобы Москва неузнаваемо изменилась, как любят писать журналисты, описывая преобразования в городе. И услышали: "Упаси господи!" Он радовался, что остался позади тяжелейший этап времени, когда одни законы, регулирующие застройку, были отменены, а новые еще не написаны. В городе появился 40-й закон, не просто защищающий памятники истории, культуры и архитектуры, но и особо охраняемые территории. При его личном участии отреставрировали Старый Гостиный двор, Манеж, природно-исторический парк "Царицыно"...

Все, что делается сейчас - дорожное строительство, развитие подземки, пуск МЦК, - все это было заложено в Генплан развития Москвы до 2020 года, разработанный под руководством Кузьмина

В тоже время Кузьмин не уставал напоминать, что город - живой организм, и нормально, когда на смену одним зданиям приходят другие. Собственно, все, что делается сейчас - дорожное строительство, развитие подземки, пуск МЦК, - все это было заложено в Генплан развития Москвы до 2020 года, разработанный под его руководством. О своей профессиональной жизни Кузьмин с присущим ему юмором рассказал в трехтомнике "Батонэ и голова". Четвертый том дописывал уже в больнице. Редакция "РГ" выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Кузьмина.