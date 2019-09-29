В Калужской области открылась современная швейная фабрика

Посадка черешневого сада под проливным дождем и только после этого - торжественное разрезание символической ленточки. И все в сопровождении изысканной музыки в исполнении оркестра Бутмана, что как бы подчеркивает: здесь все класса люкс. Именно таким было вчерашнее открытие в индустриальном парке "Калуга-Юг" современного высокотехнологичного производственного комплекса "Мануфактуры Bosco".

В конце 2016 года правительство Калужской области подписало соглашение с компанией Bosco о строительстве швейной фабрики по производству одежды. В сентябре прошлого года был заложен первый камень, и тогда же было сказано, что стратегия развития компании подразумевает выход на рынки стран СНГ и Евросоюза с изделиями класса люкс под маркой "Bosco" и других собственных брендов. Еще одно направление ее будущей деятельности - изготовление одежды по заказам европейских торговых марок премиального сегмента. Причем группа компаний Bosco di Ciliegi намерена развивать производственную базу именно в России, в том числе стать здесь, у нас, производственной площадкой для известных зарубежных брендов. И вот мы - на церемонии открытия. Производственный комплекс с инфраструктурой - это вроде небольшого городка. На территории в 16 тысяч квадратных метров есть как производственные помещения, так и социальные сооружения. Основные цеха - экспериментальный, производственный и учебный класс. А еще - библиотека, современная столовая, актовый зал, фонтан, детская площадка. К фабрике региональные власти пустили новый автобусный маршрут, совместно с компанией Bosco обустроили сквер и установили остановочный павильон. Почти "культурным шоком" стала информация о том, что каждая швея будет иметь возможность сделать паузу в работе и получить гидромассаж рук - для этого в цехах есть специальные ванны. А еще работникам для повышения их настроения выдаются по два мороженых в день.

- Это просто замечательно, что здесь можно работать в условиях труда, которые нравятся, - сказала "РГ" вице-премьер Ольга Голодец. - Это совсем другой уровень производства. И конечно, это настоящее импортозамещение!

- Раньше мы покупали одежду за рубежом, а теперь все это будут шить здесь, у нас, - с удовлетворением отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

- "Мануфактуры Боско" - это настоящий флагман легкой промышленности. И не только в Центральном федеральном округе, но и, наверное, во всей Российской Федерации. Наиболее современный, классный, технологичный, автоматизированный, - считает председатель наблюдательного совета Группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

На открытие фабрики люди пришли с детьми. Константин и Анастасия с двумя своими детками рассказали, что собрались в открывшийся при ней магазин приглядеть современную спортивную одежду. К слову, все гости события - от вице-премьера до детей - получили в подарок от Bosco фирменные ветровки.

Основной ассортимент фабрики - футболки, футболки поло, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики. На ней создана современная лаборатория по контролю качества изделий, материалов и фурнитуры - здесь готовы разрабатывать и изготавливать экипировку для различных спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований по самым высоким мировым стандартам, а также - не удивляйтесь - костюмы для театральных постановок. Кроме того, в Калуге теперь начнут производить форму для детских лагерей - в частности для такого российского бренда, как "Артек".

Остается добавить, что суммарная мощность производственного комплекса "Мануфактуры Боско" - 3,6 миллиона трикотажных изделий, а также 115 200 изделий верхней одежды в год. Общий объем инвестиций в производство - 800 миллионов рублей. Число работников - более 900 человек, их средний возраст - 32 года, а средняя зарплата - 52 тысячи.