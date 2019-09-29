В Москве прошел митинг оппозиции

В Москве на проспекте Академика Сахарова в воскресенье прошел согласованный столичными властями митинг оппозиции "в поддержку политзаключенных". Как и заявляли организаторы, на него пришло около 20 тысяч человек - столько участников насчитали в московском управлении полиции.

"Белый счетчик", впрочем, заявил о 25 тысячах, но в Telegram вскоре появилась видеозапись, очень напоминающая "карусели" - было видно, как выходящие с митинга тут же разворачивались и снова проходили через рамки. Таким образом могло быть "накручено" число участников.

Явка на митинг, кстати, вызвала разрозненные оценки даже среди самих митингующих. Одних цифры разочаровали, других, напротив, порадовали с учетом пасмурной дождливой погоды. Многие опоздали к началу - из-за этого старт митинга задержали на 15 минут. При подходе к рамкам металлоискателей люди обращали внимание на малое количество полицейских и росгвардейцев. Даже в оцеплении на проспекте стояли в большинстве своем дружинники с красными повязками на руках, а сотрудников полиции можно было встретить только на входе у рамок.

Впрочем, помощь правоохранителей и не понадобилась - митинг прошел спокойно, без задержаний, а высказаться со сцены смогли все, кто изъявил желание. Ведущими мероприятия стали главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр.

Во многом настрой митинга и меньшее, чем раньше, количество его участников определило то, что еще задолго до него власть услышала запрос общества и либо сняла обвинения, либо изменила меру пресечения на не связанную с лишением свободы многим задержанным участникам несогласованной акции оппозиции 27 июля.

На сам митинг далеко не все пришли поддержать фигурантов дела о беспорядках. Среди транспарантов и плакатов можно было заметить лозунги "против коммерциализации образования" и "против домашнего насилия", флаги обманутых дольщиков и противников строительства мусорных полигонов, требующих повысить студенческие стипендии и создать в каждом районе кризисные центры для женщин.

Среди транспарантов и плакатов можно было заметить лозунги "против коммерциализации образования" и "против домашнего насилия", флаги обманутых дольщиков и противников строительства мусорных полигонов

Вероятно, поэтому многочисленным выступающим со сцены практически не удавалось понять цели каждой группы людей, и они предпочитали произносить привычные для себя речи. Они пытались выдвинуть властям ультиматум о полном прекращении уголовных дел.

Звучали со сцены и довольно агрессивные выражения в адрес власти: "подонки", "мразь" и т.п. Самовлюбленный лидер Либертарианской партии Михаил Светов требовал начать бояться за свое будущее и сопротивляться власти, рисовал ему понятный "ясный образ будущего" и призывал к люстрации. Это был то ли политик, то ли актер, которому так понравилась роль. Его пламенную речь можно было принять за эпизод советского фильма о революционных годах начала прошлого века. Все те же слова бросал в толпу Светов: "Когда в России победит народ…". Какой мясорубкой закончились прикрываемые такими словами революционные перевороты в веке 20-м, кажется, никому напоминать не нужно.

В то же время на сцене совсем не оказалось артистов, поддержка которых в адрес своего коллеги Павла Устинова во многом и сделала возможным прекращение преследования многих фигурантов дела о массовых беспорядках. Сами артисты, впрочем, не раз говорили о нежелании ввязываться в политику и своей единственной цели - быть услышанными. Она, безусловно, достигнута, но лавры, похоже, решил присвоить себе "новый класс политиков", как они сами называли себя и соратников со сцены митинга.