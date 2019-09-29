В национальном парке "Лосиный остров", имеющем особый природоохранный статус, пустят экскурсионный автобус и откроют необычную экологическую тропу для хождения босиком. Об этом рассказал директор нацпарка Рустам Якубов.

На экологических тропах установят указатели, напоминающие те, по которым ориентировались сказочные богатыри. Только вместо "коня потеряешь" здесь будет указан путь в экоцентры, на биостанцию, к конюшне, пикниковым точкам. С первым снегом впервые в парке откроют прокатные станции, где можно будет взять лыжи и санки. Два пункта проката разместят на территории Москвы - на Бумажной просеке и на Бабаевском пруду в районе Гольяново, ещё один появится на территории Подмосковья. С наступлением тепла будет запущена первая автобусная экскурсия по национальному парку. "Маршрут проложен по самым интересным точкам, включает видовые места и смотровые площадки, - рассказывает Рустам Якубов. - Прогулки планируются на микроавтобусах, рассчитаны на группы из 7-14 человек. Расписание экскурсий будет вывешено на сайте парка".