На экологических тропах установят указатели, напоминающие те, по которым ориентировались сказочные богатыри. Только вместо "коня потеряешь" здесь будет указан путь в экоцентры, на биостанцию, к конюшне, пикниковым точкам. С первым снегом впервые в парке откроют прокатные станции, где можно будет взять лыжи и санки. Два пункта проката разместят на территории Москвы - на Бумажной просеке и на Бабаевском пруду в районе Гольяново, ещё один появится на территории Подмосковья. С наступлением тепла будет запущена первая автобусная экскурсия по национальному парку. "Маршрут проложен по самым интересным точкам, включает видовые места и смотровые площадки, - рассказывает Рустам Якубов. - Прогулки планируются на микроавтобусах, рассчитаны на группы из 7-14 человек. Расписание экскурсий будет вывешено на сайте парка".