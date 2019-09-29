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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разлив нефтепродуктов в Комсомольске-на-Амуре не угрожает жителям

Текст: Ольга Журман

Опасности для жителей города Комсомольска-на-Амуре от залитых нефтепродуктами улиц нет, сообщает ТАСС.

Фото: Андрей Боярчик/ ВКонтакте
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Кто-то залил нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы - проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина.

Пожарным пришлось смывать загрязнения с площади 80,5 тысячи квадратных метров пеной и водой. Полиция начала проверку.

Нефтепродукты на газоны не попали, как и в водопроводную систему города, угрозы экологии нет, сказал агентству представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

Он уточнил, что улицы ремонтировались по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Но теперь придется кое-где вырубать асфальт, чтобы оценить его состояние. Улицы Шиханова и Васянина придется асфальтировать заново.

Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Хабаровский край Хабаровск
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