Разлив нефтепродуктов в Комсомольске-на-Амуре не угрожает жителям

Опасности для жителей города Комсомольска-на-Амуре от залитых нефтепродуктами улиц нет, сообщает ТАСС.

Кто-то залил нефтепродуктами три недавно отремонтированных центральных городских улицы - проспект Первостроителей, Шиханова и Васянина.

Пожарным пришлось смывать загрязнения с площади 80,5 тысячи квадратных метров пеной и водой. Полиция начала проверку.

Нефтепродукты на газоны не попали, как и в водопроводную систему города, угрозы экологии нет, сказал агентству представитель администрации Комсомольска-на-Амуре.

Он уточнил, что улицы ремонтировались по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Но теперь придется кое-где вырубать асфальт, чтобы оценить его состояние. Улицы Шиханова и Васянина придется асфальтировать заново.