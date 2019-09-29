У побережья Камчатки проведены ракетные и артиллерийские стрельбы

Малый ракетный корабль "Иней" Тихоокеанского флота провел у берегов Камчатского края ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушной цели, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Иней" принадлежит соединению охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Учебными стрельбами его экипаж отрабатывал в Авачинском заливе практические действия по ведению морского боя одиночным кораблем.

Экипаж корабля выполнил комплекс учебно-боевых стрельб из артиллерийских установок АК-176 и АК-630 по имитированной воздушной цели. Были применены также зенитные ракеты комплекса самообороны "Оса-М". Кроме этого, моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль.

Выполнение всех задач обеспечивал противолодочный самолет морской авиации ТОФ Ил-38.