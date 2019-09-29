Во Владивостоке освящен поклонный крест Тихоокеанского флота

На полуострове Басаргина во Владивостоке, где расположен одноименный маяк Гидрографической службы Тихоокеанского флота, прошел чин освящения установленного там поклонного креста. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Крест высотой восемь метров изготовлен по инициативе и при активной поддержке командующего Тихоокеанским флотом, адмирала Сергея Авакянца на ОАО "Центр судоремонта "Дальзавод". Деревянный крест установили на полуострове вблизи маяка, являющегося одним из символов Владивостока.

Специалисты флота смонтировали ночную подсветку поклонного креста. Чин освящения поклонного креста провел митрополит Вениамин.

Справка "РГ"

Маяк Басаргина установлен на одноименном полуострове в 1937 году. Сегодня он светит зеленым светом, дальность видимости которого составляет десять морских миль.