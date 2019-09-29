При переписи населения в 2020 году будут использоваться большие данные

При проведении всероссийской переписи населения в 2020 году будут впервые использоваться большие данные. "Это будет первая цифровая перепись в Российской Федерации", - заявил глава Росстата Павел Малков на площадке финального этапа конкурса "Цифровой прорыв" в Казани, передает ТАСС.

На встрече с журналистами глава ведомства рассказал, что планируется апробировать целый ряд новых подходов при проведении переписи. В частности, предполагается использовать данные операторов мобильной связи и административные данные других органов власти: "Для обогащения нашей информации", - пояснил Малков.

Кроме того, переписчики пойдут с планшетами вместо бумажных переписных листов, которые раньше надо было сканировать и вносить в базу данных. Вся полученная информация будет загружаться в специальную цифровую аналитическую платформу "Население", где и будет проходить обработка.