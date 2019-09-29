Умные сервисы внедряют в ЖКХ

В Казани завершился всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом заявила судья Книги рекордов Гинесса Шейда Субаси на церемонии закрытия финала. Завершающий этап конкурса стал самым массовым по числу одновременно соревнующихся ИТ-специалистов. На площадке конкурса одновременно работали три тысячи участников. Это те люди, которые желают, чтобы в России появилось больше умных сервисов и приложений.

Всего с апреля, когда стартовал конкурс, было подано 66 474 заявки. Все участники хакатона в Казани уже имеют внушительные успехи в разработке и реализации цифровых продуктов. Но только лучшие получили возможность запустить собственный бизнес или работу в ведущих компаниях. Победителям полагается денежный приз в размере полумиллиона рублей и грант от Фонда содействия инновациям на развитие проекта.

Большинство идей сводятся к экологичному потреблению. Например, один из проектов посвящен раздельному сбору мусора и переработке его во вторсырье. Помимо агрегатора и карты с точками сбора мусора команда предложила добавить опцию "помощь волонтера". "Когда накопилось достаточное количество пластиковых бутылок, но у вас нет времени, чтобы вывезти его на точку в пункт приема, можно в приложении нажать на кнопку "Заберите мой мусор". Волонтер может приехать, взять его и отвезти в пункт переработки. Мы придумали балльно-бонусную систему - за каждую сдачу мусора человек может получить баллы, которые можно потратить на скидки от партнеров", - рассказали "РГ" в команде "В шаге от дедлайна".

Одни из самых необходимых разработок в России - умные приложения в сфере ЖКХ. В конкурсе целый блок был посвящен подобным идеям. В номинации ЖКХ участвовали 94 команды из 27 городов. По словам руководителя конкурса "Цифровой прорыв" Олега Мансурова, статистика полуфиналов конкурса показала, что эта номинация пользовалась особенной популярностью.

Одни из самых необходимых разработок в России - умные приложения в сфере ЖКХ. В конкурсе целый блок был посвящен подобным идеям

Некоторые из многих продуктов уже взяли в разработку крупные компании и госорганы. Например, все шесть команд из Республики Саха (Якутия) получили приглашение в местный акселератор. Финалист конкурса Марат Фатхуллин в 28 лет возглавил профильное управление развития информационных технологий в мэрии Нижнего Новгорода. "Успехи у наших участников уже есть, но мы рассчитываем, что их станет еще больше после финала конкурса в Казани. Уверен, что присутствовавшие здесь представители компаний заинтересуются наработками финалистов", - рассказал "РГ" глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"