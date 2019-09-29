Умные сервисы внедряют в ЖКХ

Новости

Курц заявил о победе своей партии на внеочередных парламентских выборах 20:36
Россияне потратили на новые автомобили более 1,5 трлн рублей 20:35
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам 20:31
Захарова рассказала о "каминг-ауте" демократической партии США 19:45
В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России 19:05
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину 18:57
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян 18:45
Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма 18:35
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей 18:27
Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции 17:59
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний 17:49
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 17:42
Пенсионеры стран Балтии наиболее подвержены риску бедности в ЕС 17:38
СК возбудил дело после надругательства над иностранкой в парке Балашихи 17:21
Фанаты "Спартака" скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова 17:14
В Австрии проходят досрочные выборы в парламент 17:09
КС Италии признал эвтаназию допустимой при особых условиях 17:02
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 16:45
ГУ МВД по Москве: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек 16:32
Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 15:45
На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек 15:40
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта 15:39
Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019 15:38
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов 15:26
Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 19:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поправка на цифру

Умные сервисы внедряют в ЖКХ
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
В Казани завершился всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом заявила судья Книги рекордов Гинесса Шейда Субаси на церемонии закрытия финала. Завершающий этап конкурса стал самым массовым по числу одновременно соревнующихся ИТ-специалистов. На площадке конкурса одновременно работали три тысячи участников. Это те люди, которые желают, чтобы в России появилось больше умных сервисов и приложений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего с апреля, когда стартовал конкурс, было подано 66 474 заявки. Все участники хакатона в Казани уже имеют внушительные успехи в разработке и реализации цифровых продуктов. Но только лучшие получили возможность запустить собственный бизнес или работу в ведущих компаниях. Победителям полагается денежный приз в размере полумиллиона рублей и грант от Фонда содействия инновациям на развитие проекта.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Инновационные технологии помогут с переработкой бытового пластика

Большинство идей сводятся к экологичному потреблению. Например, один из проектов посвящен раздельному сбору мусора и переработке его во вторсырье. Помимо агрегатора и карты с точками сбора мусора команда предложила добавить опцию "помощь волонтера". "Когда накопилось достаточное количество пластиковых бутылок, но у вас нет времени, чтобы вывезти его на точку в пункт приема, можно в приложении нажать на кнопку "Заберите мой мусор". Волонтер может приехать, взять его и отвезти в пункт переработки. Мы придумали балльно-бонусную систему - за каждую сдачу мусора человек может получить баллы, которые можно потратить на скидки от партнеров", - рассказали "РГ" в команде "В шаге от дедлайна".

Одни из самых необходимых разработок в России - умные приложения в сфере ЖКХ. В конкурсе целый блок был посвящен подобным идеям. В номинации ЖКХ участвовали 94 команды из 27 городов. По словам руководителя конкурса "Цифровой прорыв" Олега Мансурова, статистика полуфиналов конкурса показала, что эта номинация пользовалась особенной популярностью.

Одни из самых необходимых разработок в России - умные приложения в сфере ЖКХ. В конкурсе целый блок был посвящен подобным идеям

Некоторые из многих продуктов уже взяли в разработку крупные компании и госорганы. Например, все шесть команд из Республики Саха (Якутия) получили приглашение в местный акселератор. Финалист конкурса Марат Фатхуллин в 28 лет возглавил профильное управление развития информационных технологий в мэрии Нижнего Новгорода. "Успехи у наших участников уже есть, но мы рассчитываем, что их станет еще больше после финала конкурса в Казани. Уверен, что присутствовавшие здесь представители компаний заинтересуются наработками финалистов", - рассказал "РГ" глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Отрасли Экономика ЖКХ Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы
СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Сирия потребовала вывода войск США и Турции