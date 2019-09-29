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29.09.2019 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина

Текст: Ольга Горюнова

В Учалинском районе Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала 30-летняя женщина.

Фото: Следственный комитет РФ
До 56 увеличилось число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле

По информации пресс-службы Центра управления в кризисных ситуациях главного Управления МЧС РФ по республике, внеплановую аварийную посадку дельтоплан совершил в одном километре от села Старобалбуково.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция. Они и обнаружили на месте крушения летательного аппарата женщину, которую оперативно доставили в центральную больницу города Учалы. После осмотра она была госпитализирована.

Погибших при крушении нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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