В Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина

В Учалинском районе Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала 30-летняя женщина.

По информации пресс-службы Центра управления в кризисных ситуациях главного Управления МЧС РФ по республике, внеплановую аварийную посадку дельтоплан совершил в одном километре от села Старобалбуково.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция. Они и обнаружили на месте крушения летательного аппарата женщину, которую оперативно доставили в центральную больницу города Учалы. После осмотра она была госпитализирована.

Погибших при крушении нет.