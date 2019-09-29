Вячеслав Володин встретился с избирателями в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встречался с жителями своего избирательного округа в Саратовской области и проинспектировал строительство социальных объектов. Володин обратил внимание местных чиновников на соблюдение сроков строительства согласно графику.

Романовка - небольшой поселок, весь центр которого можно обойти за 15 минут. Здесь помимо школы, почты, отделения банка и районных административных зданий - памятник со списками земляков, погибших во время войны, строящаяся церковь, парк с детской площадкой и библиотека, на стене которой установлена мемориальная доска Борису Пастернаку.

За школой, где учатся около 600 ребят, новая современная спортивная площадка с футбольным полем, тренажерами и небольшой крытой трибуной. Центр поселка благоустраивается. Заасфальтированы тротуары, осталось лавочки установить.

В прошлом году на встрече с местными жителями Вячеслав Володин предложил принять в Саратовской области программу развития отдаленных территорий, чтобы поднять уровень жизни "в глубинке". Тогда романовцы рассказали спикеру, что в соседнем райцентре Тамбовской области - Мучкапе - построили бассейн, и теперь те из них, у кого есть такая возможность, ездят туда с детьми.

- Немногие наши школьники умеют плавать, ведь купаться у нас можно летом только в мелководной речке Карай, кроме того, заниматься плаваньем круглый год большая польза и для осанки, чтобы не было сколиоза, и для закаливания, - говорит директор школы Светлана Семенова.

В Романовке теперь строится свой бассейн с чашей 25 на 12 метров с четырьмя дорожками и крытым переходом, который соединит его со школой. Такие типовые бассейны в дальнейшем появятся и в соседних районах. Сейчас строители сделали заливку чаши бассейна, заканчивают работы по установке каркаса здания из металлоконструкций и обшивают его панелями. Завершить строительство подрядчик обещает к 15 октября, а построить переход в школу - к 8 декабря.

Председатель Госдумы обратил внимание, что строители не укладываются в график работ, больше всего же спикера возмутило, что в проекте не предусмотрели дренаж для здания бассейна, что может сказаться на сроках его службы.

Сходные ситуации в соседних районах: в Турках, где подготовили неудачный проект реконструкции школы, и в Самойловке, где ремонтные работы в учебном заведении ведутся, но неудовлетворительными темпами. Как напомнил председатель Госдумы, ранее проблемы возникали и при возведении других социальных объектов в регионе.

- Если строительные организации недобросовестно относятся к своим обязанностям, нужно вносить их в черный список, лишать возможности участвовать в господрядах, - попенял областным чиновникам Вячеслав Володин.

Отдельный вопрос, по словам спикера, с качеством проектов, которые зачастую отстают от современных требований. Вместо трех проектных институтов в регионе остался один, число специалистов, которые занимаются проектированием, сократилось в несколько раз. Выходом могло бы стать, как считает Вячеслав Володин, создание современного центра проектирования на базе Саратовского государственного технического университета с привлечением туда лучших специалистов и использованием передового опыта.

Отдельный вопрос, по словам спикера, с качеством проектов, которые зачастую отстают от современных требований

Спикер предложил саратовским архитекторам для школы в Турках разработать проект современного учебного заведения со зданием интерната для сельских детей, который мог бы быть типовым и для других отдаленных районов.

Помимо строительства спортивных и социальных объектов на таких территориях решаются проблемы с водоснабжением, газификацией, благоустройством и ремонтом дорожной сети. Как сообщил губернатор Валерий Радаев, только в трех районах области в порядок привели в этом году 50 километров межпоселенческих дорог.