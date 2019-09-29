Следственный комитет разбирается с финансистами терроризма

Сотрудники СК по Москве возбудили и расследуют уголовное дело преступной группы, которая занималась финансированием терроризма. По этому делу на сегодняшний день задержаны девять человек. Среди них жители Дагестана и Кабардино-Балкарии. Исходя из тяжести обвинения, они останутся за решеткой на время следствия.

Известно, что создал эту группу один из задержанных - уроженец Кабардино-Балкарии. Данный гражданин как-то съездил в Египет, где записался в террористическую организацию и какое-то время жил за границей. А домой в Россию он вернулся в 2015 году и создал в мобильном приложении телефона группу, куда стал приглашать знакомых. Там в итоге собрались желающие материально поддержать террористов в Сирии и Ираке. В Следственном комитете утверждают, что таким образом организатору удалось привлечь около 30 человек.

Свою деятельность этот человек попытался соответственно обставить. Так, у всех сочувствующих он принял присягу на верность террористической организации.

Схема финансирования была проста - члены группировки переводили деньги на банковские карты главаря. После чего он отправлял их на расчетные счета граждан, воюющих в незаконных вооруженных формированиях.

За последнее время в нашей стране успешно "отлавливают" таких собирателей дани в пользу террористов. Последнее крупное задержание было в Нижневартовске.

Почему-то у спонсоров террористов бытует мнение, что "подать" на далекую борьбу - это не страшно и почти благородно. И те, кто пытается собирать средства бандитам, всеми силами поддерживают такую легенду. На самом деле перевод денег тем, кто входит в запрещенные организации, "стоит" по Уголовному кодексу ничуть не меньше, чем наказание для самих террористов. И это не особенности нашего законодательства, а общемировая практика. Так что сроки заключения для задержанных могут оказаться очень большими, даже с учетом того, что все они уже признали свою вину.

Надо сказать, что такого вида преступление, к сожалению, не такая уже редкость. Правоохранителям в различных регионах России то и дело приходится сталкиваться с подобными случаями и вести по ним уголовные дела.

К примеру, совсем недавно - буквально в начале августа - в Вологодской области суд вынес приговор гражданину за финансирование терроризма. Вкратце история такова. Молодой человек 26 лет от роду, будучи приверженцем радикальных течений ислама, перевел деньги на счет запрещенной на территории России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Для тех, кто не знает: эта организация действует на территории Сирии. В ходе следствия выяснилось, что транш предназначался для покупки оружия и боеприпасов.

Преступление расследовали специалисты УФСБ России по Вологодской области. Спонсор жил и работал в Череповце. В этом же городе он и перевел деньги. Сколько не пожалел - не сообщается. Но Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце приговорил подсудимого к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

В Следственном комитете утверждают, что к финансированию террористов организатору группы удалось привлечь около трех десятков человек

Несколько меньше, шесть лет колонии, получил житель Чувашии за то же самое - финансирование терроризма. В приговоре было сказано: "За содействие террористической деятельности". И этого гражданина также судил военный суд. Но здесь было точно известно, сколько он перевел - 10 тысяч рублей. Этой суммы хватило на годы за решеткой и штраф в 170 тысяч рублей.