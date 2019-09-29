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29.09.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убил своим появлением: В Дагестане волк спровоцировал гибель 150 овец

Текст: Николай Грищенко

В горном районе Дагестана волк спровоцировал гибель отары из 150 овец.

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Как сообщает РГВК "Дагестан", инцидент произошел в Шамильском районе республики. Пастухи, которые пасли овец на склоне горы, на несколько часов оставили их без присмотра. Вернувшись, чабаны обнаружили, что стадо пропало. Туши овец были обнаружены на дне пропасти.

По мнению пастухов, волк напугал овец и загнал отару к обрыву, а запаниковавшие животные бросились в пропасть.

Местные охотники планируют организовать облаву на волков.

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