Убил своим появлением: В Дагестане волк спровоцировал гибель 150 овец

В горном районе Дагестана волк спровоцировал гибель отары из 150 овец.

Как сообщает РГВК "Дагестан", инцидент произошел в Шамильском районе республики. Пастухи, которые пасли овец на склоне горы, на несколько часов оставили их без присмотра. Вернувшись, чабаны обнаружили, что стадо пропало. Туши овец были обнаружены на дне пропасти.

По мнению пастухов, волк напугал овец и загнал отару к обрыву, а запаниковавшие животные бросились в пропасть.

Местные охотники планируют организовать облаву на волков.