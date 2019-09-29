В Дагестане 16-летний подросток подозревается в убийстве отца

В Дагестане по подозрению в убийстве 55-летнего мужчины полицейскими задержаны трое юношей. Организатором преступления работники МВД называют 16-летнего сына жертвы. Другим подозреваемым - 17 и 18 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, между жителем поселка Загородный и его сыном произошел конфликт, в результате которого подросток ушел из дома. Затаив обиду молодой человек сговорился с двумя приятелями убить отца. Одному из них пообещал за "помощь" крупную сумму денег.

После чего подростки напали на пожилого человека и забили его насмерть металлической трубой. Завернув тело погибшего в одеяло злоумышленники спрятали тело в лесу.

Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.