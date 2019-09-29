В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России

В Дербенте под названием "Большая дагестанская свадьба" одновременно прошла регистрация 30 молодых семей. Церемония и свадебный концерт продолжались 3 часа 40 минут.

В свадебном торжестве на городском стадионе "Нарын-Кала" приняли участие около десяти тысяч человек. Однако этого оказалось недостаточно и городские власти организовали прямую трансляцию в социальных сетях.

Как сообщили "РГ" в мэрии города, узами брака связали себя представили 16 национальностей, проживающих на территории Дагестана. Именно это обстоятельство стало поводом претендовать на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса, так как подобных многонациональных свадеб, по словам организаторов, в истории не было.

В Книге рекордов России сообщается только о самой массовой свадебной церемонии в российской тюрьме. 4 октября 2013 года в исправительной колонии №2 Челябинска узами брака одновременно себя связали 28 супружеских пар.