Участники конференции по безопасности осудили задержание русофила Малинова

На международной конференции по безопасности и сотрудничеству в Калининграде с участием тридцати государств - членов ОБСЕ было принято обращение, осуждающее задержание в Болгарии общественного деятеля и председателя Национального движения "Русофилы" Николая Малинова по обвинению в шпионаже. Это событие по просьбе "РГ" прокомментировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов.

Андрей Климов: Конференция была посвящена вопросам безопасности и сотрудничества в Европе в XXI веке. На мероприятие планировалось пригласить Николая Малинова, который является одним из известных не только в Болгарии, но и во всей Европе общественных деятелей. Как соведущий пленарного заседания я вынужден был сказать, что Малинов задержан болгарскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в пользу некой организации. Это было сделано в связи с тем, что он возглавляет мощное и влиятельное движение русофилов. Многие другие болгары также пострадали по этому делу, фактически на них надели наручники. Я также добавил, что в эти же дни был объявлен запрет на приезд российских парламентариев в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, чего не было даже во времена "холодной войны". Мы приняли обращение, его тоже все поддержали, что нужно поставить в известность мировую общественность о недопустимости разжигания такого рода ненависти к России и курса на конфронтацию. Было такое мнение, что за этими историями стоят именно американцы, которые пытаются попирать суверенные права европейских государств.

Людей преследуют за то, что они хорошо относятся к России

Я придерживаюсь мнения, и его никто не опроверг, что смена американского посла в Болгарии не позволила довести операцию с Малиновым до конца. Правоохранительные органы вынуждены были освободить Малинова. Кроме того, надо еще разобраться с ролью некоторых работников болгарских спецслужб, посмотреть внимательно их биографию. Создается впечатление, что некоторые из них фактически являются агентами влияния США. Это мнение возникает в связи с объективной последовательностью того, что там произошло. Ничем не подкрепленные обвинения в том, что Малинов чуть ли не шпион, совпадают по времени с проведением муниципальных выборов в Болгарии, а также с организацией очередного слета организации "Русофилы". Это также чудесно совпадает с реализацией проекта "Южный поток". И там есть еще ряд "совпадений", заставляющих думать о том, что американцы руками отдельных представителей болгарского истеблишмента пытались под угрозой уголовного наказания запугать ту часть болгарского общества, которая настроена на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Болгар хотят заставить пренебречь национальными интересами ради интересов других стран.

Людей преследуют за то, что они хорошо относятся к России. Кстати, Николай Малинов указом президента РФ Владимира Путина стал кавалером Ордена дружбы. Но его не выпускают для получения награды. С согласия Малинова, я использовал время его выступления. Он не просил, чтобы его спасали. Но дал мне возможность сказать, что недопустимо использовать такие методы в отношениях между государствами.