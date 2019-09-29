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29.09.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Дону предложили использовать новый вид моллюска для лечения печени

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области ученые Азово-Черноморского НИИ рыбного хозяйства предложили использовать двустворчатого моллюска Corbicula fluminalis в пищу и применять для лечения печени при алкоголизме и гепатите. Представители данного рода обитают в акватории теплого канала Новочеркасской ГРЭС.

Моллюск-вселенец - так в научных кругах называют не свойственные местной флоре и фауне организмы - появился на Дону примерно в 2017 году. Ученые предполагают, что Corbicula находилась в технических водах иностранных торговых судов.

Фото: iStock
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"Они пользуются нашим транспортом, чтобы расселяться. В принципе это естественно для всех видов на планете. Какие-то виды это делают более успешно, другие менее", - заявил ГТРК "Дон-ТР" заведующий лабораторией гидробиологии Дмитрий Афанасьев.

Проведенная недавно научная экспедиция показала, что Corbicula fluminalis, хоть и быстро размножается, но за пределы теплого канала не расселяется. Местные водоемы слишком холодны для моллюска. Кроме того, оказалось, что Corbicula не угнетает местную экосистему и может использоваться в пищу.

"Если окажется, что он съедобен не только для донских рыб, но и для нас, то это может быть позитивный экономический эффект от расселения этого моллюска", - подчеркнул Дмитрий Афанасьев.

По его словам, во многих странах Corbicula fluminalis считается деликатесом, а в восточной медицине бульоном из моллюска лечат печень при алкоголизме и гепатите. Наблюдения за вселенцем донские ученые будут продолжать около полутора лет.

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