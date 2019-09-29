Ученые назвали полезные для сердца продукты

Полезные продукты перечисляет РИА Новости со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России. Медики считают, что сбалансированное питание не только укрепляет сердце, но и и нормализует деятельность всех систем организма и способствует поддержанию нормальной массы тела.
В частности, рекомендуется употреблять в пищу птицу, рыбу и морепродукты. Пользу принесут также несоленая скумбрия, семга, форель и лосось, в которых имеются содержащие омега-3 жирные кислоты.
Из молочных и кисломолочных продуктов лучше выбирать нежирные и несладкие. Еще один совет - больше есть курагу, фасоль, орехи и отрубной хлеб, в которых содержатся калий и магний. Кроме того называется минимальное количество овощей и фруктов. Их нужно съедать не менее 400 граммов в сутки.
По возможности отказаться или хотя бы ограничить себя нужно в сахаре, сладостях, кондитерских изделиях и сладких напитках. Также не следует налегать на жирное мясо, сливки и жирный творог.
Необходимо помнить о том, что именно сердечно-сосудистые заболевания считаются главной причиной смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году от них умрет около 23,6 миллиона человек.