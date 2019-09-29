В Краснодаре из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

В столице Кубани ночью произошел пожар в 17-этажном жилом доме, расположенном на улице Командорская.

По сообщению ГУ МЧС по Краснодарскому краю, загорелась квартира на 13-ом этаже, более 50 жильцов были срочно эвакуированы.

- Сообщение о происшествии поступило в ЦУКС сегодня ночью в 23.59. На вызов незамедлительно выехали спасатели, - сообщили в ведомстве. - Установлено, что возгорание произошло в квартире на 13-ом этаже, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В 00.39 удалось ликвидировать огонь.

Погибших и пострадавших нет, добавили в МЧС.