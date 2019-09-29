В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы

Глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель считает, что организация пассажирских перевозок украинской стороной на границе с Крымом поспособствует укреплению связей между двумя народами.

- Как рядовой крымчанин я рад такому решению Украины. У многих крымчан там живут родственники и друзья. К тому же, ежегодно растет число туристов из Украины в Крым. Хотелось бы, чтобы для людей были созданы комфортные условия, - сказал Юрий Гемпель в комментарии "РГ".

Он также отметил, что если киевские власти сдержат свое обещание, то это будет маленьким шагом к возможности вести позитивный диалог между Россией и Украиной.

- Возможно, это первый шаг для того, чтобы наши народы могли общаться и не были разорваны родственные связи. Ведь когда чиновники и политики препятствуют свободному общению между гражданами, они нарушают права человека, - сказал Гемпель.

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" и обустройства станции. При этом о восстановлении рейсов в Крым речь не идет, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Напомним, Киев в одностороннем порядке прекратил движение автобусов и поездов через границу с Крымом в конце 2014 года.