В Крыму произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями

В Симферополе ночью произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Одну из машин отбросило с проезжей части в проем подземного перехода.

По предварительной информации, 29-летний симферополец, водитель Renault, ехал на большой скорости по Проспекту Победы со стороны площади Куйбышева и при повороте на улицу Лермонтова не справился с управлением. Произошло столкновение с двигавшимся на встречу автомобилем Kia, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

От удара Kia отбросило за пределы проезжей части, машина упала в проем подземного перехода. А автомобиль Renault столкнулся с припаркованным Opel. В результате ДТП пассажирка Renault скончалась, водитель получил переломы и повреждения внутренних органов.

Медицинская помощь потребовалась и водителю Kia, он доставлен в больницу.