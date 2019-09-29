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29.09.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Симферополе ночью произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Одну из машин отбросило с проезжей части в проем подземного перехода.

В Ангарске скончались два пострадавших в ДТП пешехода

По предварительной информации, 29-летний симферополец, водитель Renault, ехал на большой скорости по Проспекту Победы со стороны площади Куйбышева и при повороте на улицу Лермонтова не справился с управлением. Произошло столкновение с двигавшимся на встречу автомобилем Kia, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

От удара Kia отбросило за пределы проезжей части, машина упала в проем подземного перехода. А автомобиль Renault столкнулся с припаркованным Opel. В результате ДТП пассажирка Renault скончалась, водитель получил переломы и повреждения внутренних органов.

Медицинская помощь потребовалась и водителю Kia, он доставлен в больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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