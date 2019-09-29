По-прежнему ли западная цивилизация является законодателем мировых тенденций? Или, может быть, такая ее роль теперь уходит в прошлое под давлением набирающего влияние Востока? Эти и многие другие вопросы предстоит обсудить экспертам в рамках XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", открывшегося в Сочи.

"Заря Востока и мировое политическое устройство" - так звучит тема сессии, участие в которой принимают 143 эксперта из 37 стран от Британии до Южной Кореи. Особое внимание в течение четырех дней работы форума будет уделяться проблемам Ближнего Востока, который преподносится как "лаборатория" мировой политики; азиатскому региону, где Китай, расширяя экономические проекты, натыкается на попытки США сдержать его; проблемам миграции; разнообразным политическим, экономическим и социальным процессам в Африке, а также религиозным конфликтам, которые особенно распространены именно на Востоке. Многие из этих тем будут рассматриваться с точки зрения влияния на внешнеполитический курс России. В первую очередь это касается, конечно же, Ближнего Востока и исламского вопроса.

Помимо этого дискуссия затронет и те изменения, которые претерпевает современная система международных отношений.

В этой связи интересен доклад российских экспертов "Время взрослеть, или Оправдание анархии: как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств". В своей работе авторы утверждают, что "современная международная политика и экономика пришли в состояние последовательной эрозии систем и порядков, выработанных за исторический период после середины XVII века". Одним из таких порядков является принцип невмешательства в дела других государств, который сегодня более не является действующей нормой поведения и существует только на словах. "Принцип суверенного равенства всё больше превращается в формальную теоретическую схему", - утверждают авторы доклада, подчеркивая, что наличие силового преимущества позволяет странам отказываться от соблюдения любых правил. Однако как бы сильно не "размылся" порядок международных отношений, вопрос о выживании государств всегда будет стоять остро. Вот почему важнейшую роль начинает играть коммуникация между разными цивилизациями. И если после завершения Холодной войны еще шли попытки ввести универсальную систему ценностей, то сейчас "новые центры формулируют свои ценности и смыслы, предлагая другим странам если не воспринять их, то по крайней мере принять как данность наличие у них собственного видения мира". В первую очередь это касается, конечно же, Китая.

Авторы доклада также отмечают увеличивающуюся в масштабах дедолларизацию мировой валютной системы, причину которой они видят в догоняющем развитии крупнейших развивающихся стран. "Такое развитие событий приведет к "многополярной валютной системе", в которой будет расти число новых резервных валют на фоне снижения доли американского доллара.

"Заря Востока и мировое политическое устройство" - так звучит тема сессии

Вероятнее всего, именно национальные и региональные валюты (евро) будут основой мировой валютной системы будущего", - считают эксперты. Способствует такому исходу еще и столь полюбившаяся крупным игрокам международной арены концепция санкционного давления, которая вынуждает страны, попавшие под ограничительные меры, искать альтернативные резервные активы, не досягаемые для "кнута" санкций.