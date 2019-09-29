Новости

В Дербенте установили рекорд по самой массовой свадьбе в России 19:05
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину 18:57
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян 18:45
Аксенов выразил соболезнования родным экс-президента Крыма 18:35
Много ли драйва в Lada Granta Drive Active за 650 тысяч рублей 18:27
Власти Венеции запретили продажу дешевой сувенирной продукции 17:59
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний 17:49
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России 17:42
Пенсионеры стран Балтии наиболее подвержены риску бедности в ЕС 17:38
СК возбудил дело после надругательства над иностранкой в парке Балашихи 17:21
Фанаты "Спартака" скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова 17:14
В Австрии проходят досрочные выборы в парламент 17:09
КС Италии признал эвтаназию допустимой при особых условиях 17:02
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 16:45
ГУ МВД по Москве: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек 16:32
Вышел первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" 15:45
На согласованный властями митинг в Москве собралось около 5 тысяч человек 15:40
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта 15:39
Феттель не сумел финишировать на ВТБ Гран-при России 2019 15:38
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов 15:26
Борис Джонсон извинился перед королевой за приостановку работы парламента 15:22
В Крыму оценили обещание Украины запустить на границе автобусы 15:15
При переписи населения в 2020 году будут использоваться большие данные 15:14
В Москве-реке найдена иномарка с двумя телами 15:06
Сотни французов пришли к Дому Инвалидов проститься с Жаком Шираком 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
29.09.2019 19:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заря Востока и мир

В Сочи открывается XVI заседание "Валдая"
Текст: Диана Ковалева (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(7976)
По-прежнему ли западная цивилизация является законодателем мировых тенденций? Или, может быть, такая ее роль теперь уходит в прошлое под давлением набирающего влияние Востока? Эти и многие другие вопросы предстоит обсудить экспертам в рамках XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", открывшегося в Сочи.
Валдайский клуб расставил приоритеты в российско-китайских отношениях

"Заря Востока и мировое политическое устройство" - так звучит тема сессии, участие в которой принимают 143 эксперта из 37 стран от Британии до Южной Кореи. Особое внимание в течение четырех дней работы форума будет уделяться проблемам Ближнего Востока, который преподносится как "лаборатория" мировой политики; азиатскому региону, где Китай, расширяя экономические проекты, натыкается на попытки США сдержать его; проблемам миграции; разнообразным политическим, экономическим и социальным процессам в Африке, а также религиозным конфликтам, которые особенно распространены именно на Востоке. Многие из этих тем будут рассматриваться с точки зрения влияния на внешнеполитический курс России. В первую очередь это касается, конечно же, Ближнего Востока и исламского вопроса.

Помимо этого дискуссия затронет и те изменения, которые претерпевает современная система международных отношений.

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию с ДРСМД и Сирию

В этой связи интересен доклад российских экспертов "Время взрослеть, или Оправдание анархии: как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств". В своей работе авторы утверждают, что "современная международная политика и экономика пришли в состояние последовательной эрозии систем и порядков, выработанных за исторический период после середины XVII века". Одним из таких порядков является принцип невмешательства в дела других государств, который сегодня более не является действующей нормой поведения и существует только на словах. "Принцип суверенного равенства всё больше превращается в формальную теоретическую схему", - утверждают авторы доклада, подчеркивая, что наличие силового преимущества позволяет странам отказываться от соблюдения любых правил. Однако как бы сильно не "размылся" порядок международных отношений, вопрос о выживании государств всегда будет стоять остро. Вот почему важнейшую роль начинает играть коммуникация между разными цивилизациями. И если после завершения Холодной войны еще шли попытки ввести универсальную систему ценностей, то сейчас "новые центры формулируют свои ценности и смыслы, предлагая другим странам если не воспринять их, то по крайней мере принять как данность наличие у них собственного видения мира". В первую очередь это касается, конечно же, Китая.

Авторы доклада также отмечают увеличивающуюся в масштабах дедолларизацию мировой валютной системы, причину которой они видят в догоняющем развитии крупнейших развивающихся стран. "Такое развитие событий приведет к "многополярной валютной системе", в которой будет расти число новых резервных валют на фоне снижения доли американского доллара.

"Заря Востока и мировое политическое устройство" - так звучит тема сессии

Вероятнее всего, именно национальные и региональные валюты (евро) будут основой мировой валютной системы будущего", - считают эксперты. Способствует такому исходу еще и столь полюбившаяся крупным игрокам международной арены концепция санкционного давления, которая вынуждает страны, попавшие под ограничительные меры, искать альтернативные резервные активы, не досягаемые для "кнута" санкций.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом
Эксперт: Запад больше не поддерживает Украину
Адмирал назвал самую совершенную противокорабельную ракету России
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Сирия потребовала вывода войск США и Турции