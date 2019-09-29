В Японии завершился Кубок мира по волейболу среди женских команд.

Сборная России хоть и уступила бразильянкам, но обошла соперниц в борьбе за третье место на Кубке мира. Фото: FIVB

В заключительном матче наша команда уступила сборной Бразилии - 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Самой результативной у россиянок стала Наталья Гончарова, набравшая 22 очка. Также стоит отметить Ксению Парубец, заработавшую 14 баллов.

Результат заключительного поединка с бразильянками оставил подопечных Серджио Бузато на итоговом третьем месте, обеспечив бронзовые медали турнира.

Напомним, на турнире в Японии сборная России также уступила Китаю и США, но обыграла хозяек турнира и команды Южной Кореи, Доминиканской Республики, Сербии, Аргентины и Кении.

Для нашей команды этот результат можно считать большим успехом. Ранее сборная России лишь раз смогла подняться на пьедестал почета, и было это в далеком 1999 году (тогда наша команда выиграла "серебро").

Что касается первого места, то сильнее всех на турнире выступили китайские волейболистки, а на втором месте расположилась сборная США.

Комментируя итоги Кубка мира, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко остался доволен результатом:

- Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но все равно хочу поблагодарить девушек, - сказал Яременко в интервью корреспонденту ТАСС. - Они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали. Потому что и до матча с бразильянками были тяжелейшие игры, вспомнить хотя бы матч со сборной Сербии, когда было видно, что соперник играет хорошо и очень хочет одержать победу, но наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжелый график, переезды и количество игр.

Еще один момент, на который обратили внимание волейбольные эксперты, - роль главного тренера в успехе команды.

Напомним, что непосредственно перед Кубком мира Вадима Панкова в качестве исполняющего обязанности главного тренера сменил Серджио Бузато.

Итальянец - специалист с огромным опытом, и после того, как он взял руководство командой на себя, игра у сборной при минимальных перестановках в составе изменилась в лучшую сторону.

Сам Бузато так оценил итоги турнира в Японии:

- Оценивая все матчи команды, могу сказать, что меня сложилось очень хорошее впечатление от увиденного. Прежде всего позитивные ощущения от того, что мы играли как единая команда против лучших игроков в мире. Могу признаться, что удовлетворен качеством показанной нами игры. Теперь нам нужно тщательно проанализировать все матчи, а особенно те, в которых уступили.

К слову, в ноябре месяце планируется проведение президиума Всероссийской федерации волейбола, на котором Бузато может быть утвержден главным тренером сборной России.

Тем временем на смену девушкам в Японию на Кубок мира прибывают мужские команды.

Кубок мира пройдет в Стране восходящего солнца с 1 по 15 октября. Матчи турнира примут три города: Фукуока, Нагано и Хиросима.

Напомним, действующим обладателем Кубка мира является сборная США, выигравшая турнир в 2015 году. Сборная России на том турнире заняла четвертое место.

Накануне стал известен состав отечественной волейбольной сборной, которая отправится на Кубок мира.

Согласно регламенту в заявку могут войти до 25 волейболистов, при этом в отдельно взятом матче могут принять участие не более 14 игроков. Тренерский штаб Туомаса Саммелвуо решил обойтись 15 волейболистами:

связующие: Дмитрий Ковалев ("Зенит", Санкт-Петербург), Сергей Гранкин ("Берлин", Германия);

диагональные: Денис Земченок ("Зенит", Казань), Павел Круглов ("Локомотив");

блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Илья Власов ("Динамо"), Дмитрий Щербинин ("Локомотив");

доигровщики: Федор Воронков, Андрей Сурмачевский (оба - "Зенит", Казань), Антон Семышев ("Белогорье"), Ярослав Подлесных, Антон Карпухов (оба - "Кузбасс");

либеро: Евгений Андреев ("Зенит", Санкт-Петербург), Валентин Голубев ("Зенит", Казань).

Кстати

Заседание генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) в 2020 году состоится в Москве, сообщается на официальном сайте организации.

На генеральной ассамблее в Москве 19 июня 2020 года пройдут выборы во все руководящие органы CEV.

Накануне в Париже состоялось заседание генеральной ассамблеи CEV, в котором приняли участие президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), вице-президент CEV Станислав Шевченко, генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Как отмечается на сайте ВФВ, ассамблея в большей степени носила характер отчетной. "Представители национальных федераций и руководство CEV обсуждали дальнейшие пути популяризации волейбола в Старом Свете, новые подходы к организации крупнейших официальных соревнований", - говорится в сообщении.