Российский боксер не смог завоевать титул чемпиона мира

Российский боксер Батыр Ахмедов уступил единогласным решением судей американцу Марио Барриосу и не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 63,5 кг.

До этого поединка оба спортсмена не знали поражений. На счету Барриоса было 24 победы (16 нокаутом) в 24 поединках, у Ахметова опыта на профессиональном ринге намного меньше - 7 побед (6 нокаутом).

Американец в дебюте боя выглядел предпочтительнее. В четвертом раунде Ахметов побывал в нокдауне, однако сумел быстро прийти в себя и перехватить инициативу. 28-летний россиянин стал бить и попадать намного чаще своего 24-летнего соперника. Однако в заключительном раунде увлекшийся атакой Ахметов пропустил удар соперника и снова оказался в нокдауне.

Несмотря на ощутимый перевес россиянина по точным ударам (238 против 135), все трое арбитров отдали победу американцу - 114-112, 115-111 и 116-111. Барриос стал новым чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе.