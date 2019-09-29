Российско-китайский дальнемагистральный самолет потеснит конкурентов

Крупнейший совместный проект Китая и России в авиационной отрасли - создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 - перешел на стадию поиска поставщиков.

На Международном авиационно-космическом салоне-2019 в Жуковском, проходившем с 27 августа по 1 сентября, представители Китайской государственной компании по производству авиакосмической техники Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) заявили, что проект CR929 сейчас находится на стадии предварительного проектирования и идет хорошо.

Следующий шаг - более тесное сотрудничество проектных команд из Китая и России с целью дальнейших исследований и разработки гигантского реактивного лайнера, говорят в компании.

COMAC представила на авиасалоне модель передней части фюзеляжа CR929 в масштабе 1:1, состоящей из кабины и короткой секции пассажирского салона. По словам представителей компании, COMAC впервые продемонстрировала крупногабаритную модель CR929 за рубежом. В первый день МАКС президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели модель и ознакомились с внутренним устройством и оборудованием после того, как открыли авиашоу.

Исследования и разработка CR929 были начаты в 2016 году. В следующем году в Шанхае была основана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC), которая взяла на себя эту работу.

По данным COMAC, с первоначальным целевым рынком в двух странах первая версия самолета - CR929-600 - сможет пролетать 12 000 километров и перевозить 280 пассажиров.

Кроме того, во время МАКС-2019 представители COMAC объявили, что последние два прототипа C919 будут готовы для проведения летных испытаний примерно в конце этого года.

C919, первый реактивный лайнер COMAC, успешно выполнил первый полет в мае 2017 года в международном аэропорту Шанхая Пудун. Сейчас четыре таких лайнера находятся в стадии испытаний. В общей сложности интенсивные летные испытания пройдут шесть опытных образцов лайнера.

Проект C919, запущенный в 2008 году, - это первая попытка Китая разрушить дуополию Airbus и Boeing за более чем три десятилетия, после того как в середине 1980-х годов был прекращен проект по созданию реактивного лайнера Y-10. Самолет будет конкурировать с Airbus A320 и серией Boeing 737. Он сможет перевозить до 168 пассажиров, а его максимальная дальность полета составляет около 5500 километров.

На сегодня COMAC получила 815 заказов на C919 от 28 покупателей по всему миру, говорят в компании.