Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы. Граждане 49 стран, в том числе России, получили возможность оформить ее в электронном виде или прямо в аэропортах королевства (в специальном окне или при помощи автомата самообслуживания). Жителям других стран, не включенных в этот список, придется обращаться в посольства и консульства Саудовской Аравии.

Как отметил глава генерального управления по туризму и национальному наследию королевства Ахмед аль-Хатиб, "открытие Саудовской Аравии для иностранных туристов является историческим моментом", страна имеет уникальную культуру, которая может заинтересовать многих путешественников. По его словам, "многократная виза сроком не более 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года будет действовать 12 месяцев с момента выдачи".

Оформление на специально открытом сайте, как обещают власти, займет буквально несколько минут и обойдется в 440 саудовских риалов (около 120 долларов), из них 140 риалов пойдут на оплату медицинской страховки. Чтобы получить визу, необходимо заполнить анкету, иметь загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с момента въезда, и бронь в гостинице. За несовершеннолетнего разрешение на въезд могут получить его законные представители (родители или опекуны). Штраф за каждый день пребывания в королевстве с просроченной визой составит 100 риалов. Как отмечают в Эр-Рияде, открытие страны для иностранных туристов предусмотрено программой экономических реформ, целью которой является диверсификация экономики королевства и сокращение ее зависимости от нефти. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию миллиона рабочих мест, а сама туристическая сфера будет приносить до 10 процентов ВВП.

Однако, открывая страну не только для паломников-мусульман, но и представителей других религий, власти Саудовской Аравии решили напомнить им о правилах поведения в королевстве. Согласно представленному кодексу, состоящему из 19 пунктов, туристам рекомендуется соблюдать приличия. В первую очередь речь идет об одежде. Хотя никто не будет требовать от иностранок покрывать волосы или носить абая - длинные черные одежды, обязательные для местных жительниц (правда, в последнее время им сделали послабление), они должны следить за тем, чтобы их плечи и колени были закрыты. Бикини разрешены только на территории частных пляжей, бассейнов и санаториев. Мужчинам шорты дозволяется носить лишь на пляжах и в спортивных клубах. "Вы должны уважать ценности, обычаи и традиции Саудовской Аравии. Запрещено появляться в общественных местах в непристойном платье или в платье, на котором отпечатаны фотографии и любые знаки или фразы, которые могут нанести вред общественной морали", - отмечают в Эр-Рияде. Кроме того, запрещено рисовать граффити, мусорить, включать музыку во время молитвы, организовывать вечеринки в общественных местах, не предназначенных для этого. Следить за соблюдением правил будет полиция. Штрафы могут варьироваться от 50 до 6000 риалов (от 13 до 1600 долларов), при повторном нарушении они будут удваиваться.

Граждане 49 стран могут оформить визу в электронном виде

Употребление алкоголя остается в королевстве под запретом. "Саудовская Аравия предлагает уникальный и аутентичный опыт, соответствующий местным обычаям и культуре. Исследователи, любители культуры и искатели приключений смогут насладиться им без алкоголя", - отмечают в Эр-Рияде.