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29.09.2019 13:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин вручил государственные награды китайцам и иностранцам

Сегодня в Доме народных собраний в Пекине председатель КНР вручил государственные награды, в том числе ордена Дружбы иностранцам, и присвоил почетные звания Китая 42 китайским и иностранным лауреатам. Си Цзиньпин произнес поздравительную речь и выразил личное высочайшее уважение награжденным, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Он отметил, что цель чествования героев и передовиков заключается в поощрении их лояльности, настойчивости и скромности. Это отражает уважение и восхищение духом героизма.

Высшую государственную награду Китая, вручаемую иностранцам - Орден Дружбы - на этот раз получили представители России, Кубы, Таиланда, Танзании, Франции и Канады. Чести удостоилась Галина Куликова, первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.

Шесть лауреатов внесли заметный вклад в модернизацию нового Китая и развитие обменов и сотрудничества между КНР и другими странами. Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность лауреатам орденов Дружбы за их долгосрочную поддержку и помощь развитию Китая. Китайский народ, отметил глава КНР, готов работать с народами всего мира над формированием сообщества единой судьбы человечества с тем, чтобы сделать планету лучше.

Историю пишут народы, а герои, как выдающиеся его представители, пользуются всеобщим уважением. Во многих странах была создана система признания заслуг и поощрения тех, кто внес выдающийся вклад в развитие и социальный прогресс своих стран, кто подает пример своим согражданам. Китайская нация, история которой насчитывает более 5000 лет, также чтит героев и чутко ощущает дух героизма.

После 18-го съезда КПК в Китае были назначены национальные дни, разработаны и реализованы законы "О защите чести и достоинства павших героев" и "О государственных орденах и почетных званиях". Этими практическими действиями народу показано: независимо от смены эпох в Китае никогда не забудут героев, внесших выдающийся вклад в строительство и развитие Нового Китая, они заслуживают уважения и почитания всего общества.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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