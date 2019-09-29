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Рубрика: В мире

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер. С таким заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Дипломат, выступая на Генеральной ассамблее ООН, обратил внимание, в первую очередь, на действия Вашингтона и Анкары.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии...", - приводит слова Муаллема РИА Новости.

По его мнению, это является нарушением международного права и хартии ООН.

Муаллем потребовал незамедлительного вывода всех иностранных войск с территории страны, оставив Дамаску право на принятие соответствующих мер.

"В противном случае мы имеем право на любые контрмеры", - отметил министр, ссылаясь на нормы международного права.

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