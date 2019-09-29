СМИ: Берлин обиделся на Зеленского за слова в разговоре с Трампом

Слова президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной помощи из Германии оскорбили власти этой страны и канцлера Ангелу Меркель. Об этом сообщил еженедельник Spiegel, комментируя реакцию Берлина на публикацию стенограммы резонансного разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По словам лидера фракции СДПГ в нижней палате немецкого парламента Рольфа Мютцениха, именно Меркель и ее правительство "сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта".

Ранее в МИД ФРГ напомнили, что Берлин "оказывает всестороннюю помощь" Киеву. С 2014 года, по данным кабмина, было выделено порядка 1,4 миллиарда евро. И это несмотря на то, что, как обратил внимание глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на полях Генассамблеи ООН, "минский процесс в последние два года практически прекратился".

Теперь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пытается загладить вину Зеленского, убеждая Берлин, что Киев "ценит личное участие канцлера Германии".

"Досталось" от немецких политиков и президенту США Дональду Трампу. Как утверждается в публикации, его критика в адрес Берлина также не нашла понимания.

Впрочем, в отличие от Зеленского, Трампа едва ли волнует недовольство немецких властей, поскольку глава Белого дома регулярно и совершенно открыто критикует правительство ФРГ.

Да и Европе не привыкать к пренебрежительным словам из-за океана. Достаточно вспомнить непечатные слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд в адрес европейских столиц из-за ситуации на Украине в 2014 году.

Напомним, в упомянутом разговоре Трамп, комментируя политику США и Европы по Украине, заявил: "Мы делаем больше, чем страны Европы, а они должны помогать намного больше. Германия для вас почти ничего не делает. Они только болтают, и вам следует поговорить с ними об этом". Зеленский горячо с этим согласился.